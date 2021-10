EDHO’ya ’Ağa Dayı’ olarak dahil olan Uğur Yücel: Gençler benden hızlı koşabilir ama ben kısa yollara hakimim

Uğur Yücel, rol aldığı ve yönettiği unutulmaz filmlerle sinemamıza adını kazıyan bir usta. 'Arabesk', 'Muhsin Bey', 'Eşkıya', 'Ejder Kapanı' ve 'Benim Dünyam' filmleri; 'Alacakaranlık', 'Hırsız Polis', 'Canım Ailem' ve 'Aramızda Kalsın' dizilerinde hafızalarda unutulmaz bir yer edinen, genç oyuncuların birlikte oynamak için can attığı bir isim. Usta sanatçı, atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olunca, diziyi hiç izlemeyenler bile "O varsa bakarım" demeye başladı. Biz de 'Urfalı Ağa' karakteriyle izleyici karşına çıkacak Yücel ile bu vesileyle konuşma imkânı bulduk. Yücel her zaman konuşan, röportaj veren biri değil. Ama konuşunca da anlattıklarıyla farklı bir bakış açısı kazandıran, ufuk açan bir mentör. Az sonra okuyacağınız söyleşide de Yücel'in sadece rolüyle ilgili değil, hayata dair görüşleri, kariyer yolculuğuna dair tespitleri ve yeni hedefleriyle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Sizi Yücel ile söyleşimizle baş başa bırakıyorum.



- Uğur Bey hayırlı olsun. Sizi yeniden atv ekranlarında görmek heyecan verici. Öncesinde neler yapıyordunuz, nerede nasıl vakit geçiriyordunuz?

- Teknecilik bitti. Vertigo çıktı ortaya birkaç yıldır. Panik atak ta yokluyor. Bu ikisi yelkenciliğe elveda dedirtti. Arkadaşın teknesiyle şöyle ada turu yapsak inince zehir oluyor. Mecburiyetten terk etmek zorunda kaldığı bir şeyi de özlemiyor insan. Evet bu bir aşkı bitirmek kararlılığı gibi. Geri dönüp özlem duyarsan bitmemiştir. Bu yıl denize bile girmedim. Ama kıyısında olmazsam içim daralıyor. Suyun şiiri, müziği vardır.

- Malum pandemi süreci içindeyiz. İnsanların özüne döndüğü, içsel anlam arayışlarının yaşandığı bu sürecin size öğrettiklerini merak ediyorum.

- Kendiyle içsel arayış sanatla uğraşanların sürekliliğidir. Oradan yaratırsınız. O nedenle yepyeni içsel hislere kapılmadım. Aslında artist pandemik yaratık. Sürekli kapanık. Garip şeyler yaşadım öte yandan. Okumak ve çok film izlemek gibi benimle yan yana yürüyen alışkanlıklarım, bilinmez yarınlar karşısında anlam kaybına uğradı. Çoğu değer, mana kaybına uğradı. Tuhaf bu! Müziğe ve resime daha çok yöneldim. Bu içeriye doğru donanmak yerine dışarıya doğru hareket ettirdi beni. Artık sergi açacak kadar tablom oldu.

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yedi sezondur devam eden bir dizi. EDHO hakkında bilginiz var mıydı?

- Bilgim vardı. Hiç dizi izlemem ben. Bir iki bölüm ara ara bakmıştım. Bazen yeni oyuncuları işaret ederler arkadaşlar izlerim. Kendimi de seyretmem.

Ama dizide oynamam söz konusu olunca didiklemeye başladım.

- Seçici olduğunuzu biliyoruz. Bu dizide rol almak için nasıl ikna oldunuz?

- OOfff seeeç, seeeç, seç... Bittim be kardeşim. Öyle standartlara geldik ki; aaa keşke bunda olsaydım diyecek yerim kalmadı. Filmler de dahil. Hatta bu sözü hayatımda hiç kullanmadım. Kendi işlerime döndüm yine. Fatma dizisinde eğlendim. Hoşca vakit geçirdim. Uysallar daha yayınlanmadı. Onda da sete zevkle gittim. Bir de haydi bir bilgi: Ben öyle oyunculukla cebimde dolaşmam. Bilmediğim bir dünya gibidir. Abartmıyorum yakından tanıyan bilir. Her role sınav gibi hazırlanıyorum. Derttir yani ilk zamanlar benim için. Bir eğlencesini bulursam akar gider. Ben tamamen sahneye dönmüştüm yine pandemiden önce. Sadece kendi filmlerimi çekip gösteri ve tiyatro yapacaktım. Olmadı.