EDHO’ya ’Ağa Dayı’ olarak dahil olan Uğur Yücel: Gençler benden hızlı koşabilir ama ben kısa yollara hakimim

KİMSEYE YÜK OLMADAN UYKUDA GİTMEK İSTERİM



- Geriye dönüp baktığınızda dönüm noktası olarak tanımlayacağınız işler var mı?

- Konservatuvara girip, Yıldız Kenter'in Melih Cevdet Anday'ın, Sabahattin Kudret Aksal'ın tedrisatından geçip Haldun Taner hocanın yanında durmak. Ahmet Gülhan, Şener Şen, Ertem Eğilmez ve Yavuz Turgul'un dinleyicisi öğrencisi olmak. Evet konservatuvar diyeyim hayatımın döndüğü yer.

Bu nedenle Büyükada'da Adalar Belediye Konservatuvarı açılmasına ön ayak oluyorum.

- Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Neyin hayalini kuruyorsunuz?

- Yok be bilemiyorum. Babam gibi sessizce kimseye yük olmadan uykuda gitmek, belki ormanların arasında bir su kaynağında, üç beş kişiye yemek pişirmek.

- Bir şov programınız vardı. Yıllar sonra sahneye dönmüştünüz.

Çok da iyi gidiyordu. Ona devam etmeyi düşünüyor musunuz? Neyzen Tevfik'le ya da başka bir oyunla tiyatro sahnesine çıkma arzunuz var mı?

- Neyzen Tevfik'ten şimdilik vazgeçtik. Pandemiden önce "Zorba" hazırlığı yapılıyordu. Şimdi bir prodüktör aldı haklarını galiba yapacağız onunla. İki yılı bulur ama.



MEĞER HERKES BU DİZİYİ İZLİYORMUŞ



- EDHO, erkek ağırlıklı, genel olarak erkek izleyici kitlesine hitap eden bir dizi. Ancak dizide kadınlar el üstünde tutuluyor, kadın karakterlere büyük bir hürmet var. Tabii ki bu durum kadın izleyicilere de pozitif yansıyor. Kadınların önemini hâlâ vurgulamaya çalışıyor olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Aslında kadınların el üstünde tutulması eski bir Anadolu geleneğidir. Hâlâ kadınların sözü söz köyler, kasabalar vardır. Dizi buna anlam ve değer veriyorsa ne âlâ. Bu arada erkek seyirciler kadar, kadınlar da benim diziye katılmama seviniyorlar. Daha başlamadan gelen tepkiler beni şaşırtıyor.

Yaşam biçimiyle hiç ilgisi olmayan insanlara "EDHO'da başladık" diyorum. Herkes biliyor, hepsi bu diziyi izliyormuş meğer.



URFA'YI, URFALIYI, SOFRASINI VE TÜRKÜLERİNİ ÇOK SEVERİM



- Dizide canlandırdığınız Urfalı Ağa karakterinin yaşam şekli, hayat felsefesi sizinkiyle uyuşuyor mu?

- Urfa'yı, Urfalıyı, sofrasını ve tabii ki türkülerini çok severim. Evimde çiğ köfteye de kebaba da yer vardır. Urfalı dostlar isotumu, salçamı eksik etmezler.

Geçmişim İstanbul, Boğaz çocuğu. Ama Anadoluluyum ben. Doğma büyüme Kuzguncuklu olarak Urfa'ya ilk gittiğimde baterist, müzisyen, tiyatro mezunu, cazcı, rockçı biriydim. Döndüğümde Muhsin Bey filmindeki türküleri hoyratları seslendirdim. Aslında Urfa bana Anadolulu özümü hatırlatmıştı. Son yıllarda Antakya'ya yakalandık. Orası da çok yakın bulduğum dünya. Diyarbakır, Antep, Kars, Rize dağları... Oralarda özüm oturur. Başa dönersek, öyle koyu bir Urfa lehçesi ya da yaşam şekli olmayacaktır şimdliik dizide. Şimdilik esintisi olacaktır.

- Ağaların genelde çağı yakalayamama gibi bir durumları olur.

Gençlerin dilini anlamakta zorlanırlar. Bu karakter de öyle mi?

- Tabii ki bu bir Maho Ağa değil. (Gülüyor) Bunda şimdilik hissettiklerim çok geniş bir algı ve istihbarat gücü var. Bir de müdahale alanı ve çevresi çok geniş. Her alemden, insanların sevdiği saygı duyduğu biri. Kimin evinde ne eksik ne fazla biliyor. Bunlar zekaya delalet. Bilgisayara oturup döküm yapacak, sosyal medyayı takip edecek hızda bir kafa. Çünkü meraklı. Takma adı, "Maho Firik Wesson" olabilir.

Ayrıca Aga denmesi yaşı ve hakimiyetiyle ilgili olsa gerek. Ha Urfa'ya telefon açsa dört otobüs gelir, o ayrı.

- Sizin yeni nesille aranız nasıl? Onların hızına yetişebildiğinizi düşünüyor musunuz?

- Hız konusu göreceli. Gençler benden hızlı koşar ama ben kısa yollara hakim olduğum için çözüme daha çabuk varırım. Şaka... Ben galiba ilk bilgisayar kullanıcılarındanım. Ancak gençlerin hızına yetişmek aklımdan bile geçmez.