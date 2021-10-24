Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan sırt ağrısı şikayeti ile gitti duyduğu ile şoke oldu! Ayberk Pekcan'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 11:24 Son Güncelleme: 24.10.2021 11:30

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan sırt ağrısı şikayeti ile gitti duyduğu ile şoke oldu! Ayberk Pekcan'dan kötü haber!

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan sırt ağrısı şikayeti ile gitti duyduğu ile şoke oldu! Ayberk Pekcan’dan kötü haber!

Yer aldığı diziler ile adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Diriliş Ertuğrul'da Artuk karakteri ile hafızalara kazınan, Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizilerinden de tanıdığımız 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, aldığı haberle yıkıldı. Ayberk Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığını açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Diriliş Ertuğrul'da Artuk karakterine can veren Ayberk Pekcan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu sırt ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti aldığı haberle şoke oldu.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizilerinden tanıdığımız 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ayberk Pekcan, yapılan tetkikler sonrasında kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını söyledi.

"BAŞLANGIÇ EVRELERİNDE HİÇ BELİRTİ VERMEDİ"

Usta oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla."

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Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan sırt ağrısı şikayeti ile gitti duyduğu ile şoke oldu! Ayberk Pekcan'dan kötü haber!
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