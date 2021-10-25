Cem Belevi: Travmalarımızın sonucuna göre aşk yaşıyoruz

Yaşanmışlıklar etkiledi mi şarkı sözlerinizi?

Hayal kırıklıkları yansıyor şarkıma. 'Melekti Sanki', melek gibi birini anlatan bir şarkı. Pandemide hepimiz çok değiştik, bu albümde yazdığım şarkılara ben bile şaşırıyorum. O süreçte şarkılarıma sarıldım.

Melekti Sanki, platonik bir aşkı anlatıyor gibi... Aşkın platonik hali mi güzel?

Aşkın dolu dolu yaşananı güzel bence. İlla beraber yaşanması bile gerekli değil. Belki kavuşamayınca aşktır onun adı. Coşku veren bir duygu var, aptallaştıran, neyi neden yaptığını bilmediğin. 'Neden ben buradayım?' dediğin bir duygu. Anlam veremezsin, mantığınla hareket edemezsin. Acayip bir durum. Kelebekler uçuşur karnında. Bunları yaşamak çok kıymetli.

Çok hayranınız var. Hoşunuza gidiyor mu bu?

Ben çok değerli bir iş yapıyorum ama bazen bunu unutuyorum. Sanırım bu benim imtihanım. Güzel kızlar sevsin, güzel anneler sevsin... Fark etmez. Benim şarkılarımı sevsinler. Seyircinin gözünün içi parlasın isterim sahnedeyken.

