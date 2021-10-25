Eski kocam sussun maziyi unutsun

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor
, geçen yıl eşi Begüm Yücel
'den boşanmıştı. Çiftin arasında 10 maddelik bir protokol imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre ünlü DJ; eski eşinden habersiz çocuklarının videosunu paylaşmayacak, geçmişe dair konuşmayacaktı. Çabakçor, çocuklarıyla video paylaşınca eski eşi mahkemeye başvurmuştu.
YİNE ŞİKAYETÇİ OLDU
GÜNAYDIN
, bu olayı haber yapınca Çabakçor, konuyla ilgili bir açıklama yapıp tekrar video paylaştı. Eski eş Begüm Yücel ise bir kez daha yargıya başvurdu ve "Aile yaşantısı ve boşanma süreci hakkında konuşma yasağı var" diyerek Çabakçor'un videolarına erişim engeli getirtti.