Seda Sayan ile Ata Çağlayan aşkı belgelendi! Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile fena yakalandı!

Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.