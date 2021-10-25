Seda Sayan ile Ata Çağlayan aşkı belgelendi! Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile fena yakalandı!

Şimdilerde sabah programı yapan Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, 43 yaşındaki yakışıklı organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Aşk haberleri sonrası iddiaları yalanlayan ve sadece organizatörün bir konserinde yer alacağını açıklayan Seda Sayan genç aşkı ile fena yakalandı.
Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.
43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.