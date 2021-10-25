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Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:11 Son Güncelleme: 25.10.2021 08:19

Seda Sayan ile Ata Çağlayan aşkı belgelendi! Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile fena yakalandı!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Seda Sayan ile Ata Çağlayan aşkı belgelendi! Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile fena yakalandı!

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Magazin kulislerinde çalkalanan aşk haberi sonrası Seda Sayan iddiaları yalanlamıştı. 58 yaşındaki Seda Sayan ile 43 yaşındaki sevgilisi Ata Çağlayan'ın aşkı belgelendi. Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile önceki gün Ortaköy Ruby isimli mekan çıkışı kameralara yakalandı. İşte Seda Sayan ile genç aşkı Ata Çağlayan'ın aşklarının belgelendiği kare...

Şimdilerde sabah programı yapan Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, 43 yaşındaki yakışıklı organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Aşk haberleri sonrası iddiaları yalanlayan ve sadece organizatörün bir konserinde yer alacağını açıklayan Seda Sayan genç aşkı ile fena yakalandı.

İkilinin ilişkisi, önceki gün Ortaköy Ruby isimli mekan çıkışı belgelendi.

Seda Sayan ve sevgilisi Ata Çağlayan mekanda 5 saat yemek yedi, onlara Safiye Soyman eşlik etti.

Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

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Seda Sayan ile Ata Çağlayan aşkı belgelendi! Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile fena yakalandı!
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