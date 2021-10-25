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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Sosyete Linet’in üstünü çizdi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Sosyete Linet’in üstünü çizdi

Sosyetenin ünlü ismi Aslı Şen, altı kadın arkadaşıyla gittiği Linet konserini terk etti. Şen’in, Linet’in üzerine çarpı işareti koyarak yaptığı “Bizim masamıza gözünün ucuyla bakmazken erkekli masalara gülücükler gönderdi” paylaşımı olay oldu. Sosyal medyada Şen, özel muamele istemek ve şımarıklıkla suçlandı

CUMARTESİ GERGİNLİĞİ
FENERBAHÇE eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, cumartesi gecesi Yeni Gazino'ya Linet'i dinlemeye gitti. En ön masaya oturan Şen, ünlü şarkıcı için "Altı kadından oluşan masamıza göz ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Adabı muaşeretten haberi yok!" diyerek mekanı terk ederken Linet'in üzerine de çarpı işareti koydu.

'O HANIMEFENDİ' DEDİ
SOSYAL medyada büyük tepki gören Şen, özel muamele istemek ve şımarıklık yapmakla itham edildi. Linet ise olayın ardından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam en önden, en arka masalara kadar tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Benim için herkes aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım."

SOSYAL MEDYA SALLANDI
"AFERİN LİNET'E! PARANIN BÜKEMEDİĞİ TEK SANATÇI LİNET "
(kadriyetopçu)

"ASLI HANIM O NASIL BİR EGO ÖYLE, AĞIRLIK YAPMIYOR MU?"
(betii.beyza)

"HERKES SANA YALAKALIK YAPMAK ZORUNDA MI?"
(meltem012801)

"ASLI ŞEN, SANATÇI DİNLEMEYE DEĞİL, EGO OKŞATMAYA GİDİYORMUŞ. ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN!"
(simbolodesign)

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Sosyete Linet’in üstünü çizdi
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