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Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:40 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:42

Sosyete şarkıcı Linet'in üstüne çarpı attı! Linet'i izlemeye giden Aslı Şen'in paylaşımı olay yarattı!

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Sosyete şarkıcı Linet’in üstüne çarpı attı! Linet’i izlemeye giden Aslı Şen’in paylaşımı olay yarattı!

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, kadınlardan oluşan arkadaş grubu ile şarkıcı Linet'i dinlemeye gitti. En ön masaya oturan Aslı Şen bir süre sonra, Linet'in kendileri ile selamlaşmadığı, ilgilenmediği için sinirlenip mekanı terk etti. Sosyal medya hesabından şarkıcıyı hedef alan Ası Şen Linet'in üzerine çarpı işareti koyduğu paylaşımı ile olay yarattı. Sosyal medyada büyük tepki gören Aslı Şen, özel muamele istemek ve şımarıklık yapmakla itham edildi. Linet ise olayın ardından "Dün akşam en önden, en arka masalara kadar tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Benim için herkes aynı kıymettedir." dedi.

Sosyetenin ünlü ismi Aslı Şen, altı kadın arkadaşıyla gittiği Linet konserini terk etti. Şen'in, Linet'in üzerine çarpı işareti koyarak yaptığı paylaşımı olay oldu.

CUMARTESİ GERGİNLİĞİ

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, cumartesi gecesi Yeni Gazino'ya Linet'i dinlemeye gitti. En ön masaya oturan Şen, ünlü şarkıcı için "Altı kadından oluşan masamıza göz ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Adabı muaşeretten haberi yok!" diyerek mekanı terk ederken Linet'in üzerine de çarpı işareti koydu.

'O HANIMEFENDİ' DEDİ

Sosyal medyada büyük tepki gören Şen, özel muamele istemek ve şımarıklık yapmakla itham edildi.

Linet ise olayın ardından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam en önden, en arka masalara kadar tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Benim için herkes aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım."

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Sosyal medyada sosyeteden veto yiyen şarkıcı Linet'e destek yorumları yağdı.

"AFERİN LİNET'E! PARANIN BÜKEMEDİĞİ TEK SANATÇI LİNET "
(kadriyetopçu)

"ASLI HANIM O NASIL BİR EGO ÖYLE, AĞIRLIK YAPMIYOR MU?"
(betii.beyza)

"HERKES SANA YALAKALIK YAPMAK ZORUNDA MI?"
(meltem012801)

"ASLI ŞEN, SANATÇI DİNLEMEYE DEĞİL, EGO OKŞATMAYA GİDİYORMUŞ. ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN!"
(simbolodesign)

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Sosyete şarkıcı Linet'in üstüne çarpı attı! Linet'i izlemeye giden Aslı Şen'in paylaşımı olay yarattı!
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