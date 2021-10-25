Sosyete şarkıcı Linet’in üstüne çarpı attı! Linet’i izlemeye giden Aslı Şen’in paylaşımı olay yarattı!

CUMARTESİ GERGİNLİĞİ
Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, cumartesi gecesi Yeni Gazino'ya Linet'i dinlemeye gitti. En ön masaya oturan Şen, ünlü şarkıcı için "Altı kadından oluşan masamıza göz ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Adabı muaşeretten haberi yok!" diyerek mekanı terk ederken Linet'in üzerine de çarpı işareti koydu.
'O HANIMEFENDİ' DEDİ
Sosyal medyada büyük tepki gören Şen, özel muamele istemek ve şımarıklık yapmakla itham edildi.
Linet ise olayın ardından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam en önden, en arka masalara kadar tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Benim için herkes aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım."
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Sosyal medyada sosyeteden veto yiyen şarkıcı Linet'e destek yorumları yağdı.
"AFERİN LİNET'E! PARANIN BÜKEMEDİĞİ TEK SANATÇI LİNET "
(kadriyetopçu)