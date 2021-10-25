Sosyete şarkıcı Linet’in üstüne çarpı attı! Linet’i izlemeye giden Aslı Şen’in paylaşımı olay yarattı!

Linet ise olayın ardından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam en önden, en arka masalara kadar tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Benim için herkes aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım."