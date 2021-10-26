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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:39 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:50

3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?

MEVLÜT TEZEL
3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın mı?

3 Mart 2009’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada vahşice katledilmiş, cesedi bavul içinde çöp konteynerinde bulunmuştu. Kadın cinayetleri denince ilk akla gelen isimlerden olan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu 197 gün kaçmış, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu'nın öldü süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının gölgesinde 7 yıl geçmişken, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'den olay ayaratan açıklamalar geldi. Konuyu köşesine taşıyan GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel sordu "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?" işte detaylar...

Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon Euro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir, Karabulut Ailesi'nin, intiharından yıllar sonra Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.

Garipoğlu Ailesi'nin, çok zengin olduğu, delilleri karattıkları, oğullarını kurtarmak için çok uğraştıkları ve olay günü Cem'in evinde 700 bin dolar bulup tutanağa geçirmedikleri iddiasıyla altı polise dava açıldığını biliyoruz.

Ama ülkede bu kadar gündem olmuşken Cem'in cezaevinde intihar etti süsüyle kaçırıldığını söylemek bana inandırıcı gelmiyor. Tıpkı Epözdemir'e 3 milyon Euro teklif edilmesi gibi.

Epözdemir'e 3 milyon teklif edenler, böylesine önemli bir davayı daha güçlü bir avukatın alacağını düşünmez mi?
Cem'in mezarının açılması mümkün mü? Hukukçular buna ne diyor?

Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

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3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?
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