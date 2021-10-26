3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın mı?

Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon Euro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir, Karabulut Ailesi'nin, intiharından yıllar sonra Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.
Garipoğlu Ailesi'nin, çok zengin olduğu, delilleri karattıkları, oğullarını kurtarmak için çok uğraştıkları ve olay günü Cem'in evinde 700 bin dolar bulup tutanağa geçirmedikleri iddiasıyla altı polise dava açıldığını biliyoruz.
Ama ülkede bu kadar gündem olmuşken Cem'in cezaevinde intihar etti süsüyle kaçırıldığını söylemek bana inandırıcı gelmiyor. Tıpkı Epözdemir'e 3 milyon Euro teklif edilmesi gibi.
Epözdemir'e 3 milyon teklif edenler, böylesine önemli bir davayı daha güçlü bir avukatın alacağını düşünmez mi?
Cem'in mezarının açılması mümkün mü? Hukukçular buna ne diyor?
Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.