Ünlü piyanist Süher Pekinel: Üvey çocuklarım kocamı soyuyor!

NOTERİ DE SUÇLADI

şirketten uzaklaştırıp, yönetimdeki yetkisini elinden aldıktan sonra bir gemiyi başka bir şirkete sattıklarını da ileri sürdü. Bu vekaletname ile eşinin tehlikede olduğunu ileri süren sanatçı, çocukların elindeki vekaletnamenin aykırı beyanlarla oluşturulduğunu ve bunu onaylayan noterin de suç işlediğini ifade etti.