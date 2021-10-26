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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Ünlü piyanist Süher Pekinel: Üvey çocuklarım kocamı soyuyor!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü piyanist Süher Pekinel: Üvey çocuklarım kocamı soyuyor!

Dünyaca ünlü piyanist Süher Pekinel, üvey çocuklarının, Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran’a ait şirketin içini boşaltıp bir yük gemisini de sattıklarını ileri sürerek savcılığa başvurdu

Ünlü sanatçı Süher Pekinel, savcılığa başvurdu. Sanatçı, üvey çocuklarını; Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran'ı soymakla itham etti.

İSTİFA ETTİRDİLER

Pekinel, iki çocuğun babalarının fiili ehliyetinin bulunmadığını gerekçe göstererek noter aracılığıyla usulsüz vekaletname çıkardıklarını ve Atlantik Denizcilik A.Ş.'nin yönetim kurulundan eşini istifa ettirdiklerini iddia etti.

NOTERİ DE SUÇLADI
şirketten uzaklaştırıp, yönetimdeki yetkisini elinden aldıktan sonra bir gemiyi başka bir şirkete sattıklarını da ileri sürdü. Bu vekaletname ile eşinin tehlikede olduğunu ileri süren sanatçı, çocukların elindeki vekaletnamenin aykırı beyanlarla oluşturulduğunu ve bunu onaylayan noterin de suç işlediğini ifade etti.

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Ünlü piyanist Süher Pekinel: Üvey çocuklarım kocamı soyuyor!
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