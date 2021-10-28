Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...

Orhan Baba'nın, 1998'de yine Çırağan Sarayı'nda evlendirdiği oğlu Altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan tek celsede boşanmış. Hoş, daha önce de birkaç kez çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuştum. Ama her seferinde evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı. Maalesef bu kez olmamış! 21 yaşında Orhan Efe adında bir oğulları olan çift, dostça yollarını ayırmış.