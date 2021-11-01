Edis’ten flaş Zeynep Bastık açıklaması! Edis ve Zeynep Bastık’ın samimi dansı tartışma yaratmıştı...

"ÖNCE GÜLDÜM AMA SONRASINDA ÜZÜLDÜM"

Yazılanlara gülüp geçtiğini söyleyen Edis, "Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı" ifadelerini kullandı.