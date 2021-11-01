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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:29 Son Güncelleme: 1.11.2021 12:20

Edis'ten flaş Zeynep Bastık açıklaması! Edis ve Zeynep Bastık'ın samimi dansı tartışma yaratmıştı...

Edis’ten flaş Zeynep Bastık açıklaması! Edis ve Zeynep Bastık’ın samimi dansı tartışma yaratmıştı...

Ünlü şarkıcı Edis ile meslektaşı Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans videosu sosyal medyada yayılmış ve ikilinin samimi halleri tartışma yaratmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında üç yıldır birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık'a, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek" yorumları yağmıştı. Konuyla ilgili taraflar sessizliğini korurken, Edis sonunda konuştu. Katıldığı bir programda konuşan Edis, bakın konuyla ilgili neler söyledi...

Ünlü şarkıcı Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile gündeme oturan samimi dans videosu hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Edis, konuya açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcı Edis, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim" dedi.

"ÖNCE GÜLDÜM AMA SONRASINDA ÜZÜLDÜM"

Yazılanlara gülüp geçtiğini söyleyen Edis, "Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girmişti. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe yakın dostları katılarak Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ı yalnız bırakmamıştı.

DANS VİDEOLARI OLAY OLDU

Pop müziğin iki ünlü ismi Zeynep Bastık ve Edis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İkilinin dansı oldukça samimi bulunurken sosyal medya kullanıcıları "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek" yorumunu yapılmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Edis'ten flaş Zeynep Bastık açıklaması! Edis ve Zeynep Bastık'ın samimi dansı tartışma yaratmıştı...
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