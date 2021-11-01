Pelin Yar ve Berk Çiçekgil nasıl fenomen oldu? Pandemiyi fırsata çevirdiler!

Profesyonel dansçı olan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi yeteneklerini, sosyal paylaşım uygulaması olan TikTok üzerinden sergileyince binlerce takipçiye ulaştılar. Uzun süredir beraber olduklarını ifade eden Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi, ilişkileri hakkında oldukça dikkat çekici yorumlarda bulundu. İşte detaylar...