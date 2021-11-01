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Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:32 Son Güncelleme: 1.11.2021 15:32

Pelin Yar ve Berk Çiçekgil nasıl fenomen oldu? Pandemiyi fırsata çevirdiler!

Pelin Yar ve Berk Çiçekgil nasıl fenomen oldu? Pandemiyi fırsata çevirdiler!

Sosyal medyanın yükselen yıldızları arasında yer alan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil, her hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle Tiktok'ta çektikleri dans videolarıyla şöhreti yakalayan Pelin Yar ile Berk Çiçekgil, mutlu ilişkileriyle de hayranlarının beğenisini topluyor. Peki bu gözde çiftin nasıl fenomenliği yakaladığını biliyor musunuz? İşte Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'in fenomenliğe giden hikayesi...

Profesyonel dansçı olan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi yeteneklerini, sosyal paylaşım uygulaması olan TikTok üzerinden sergileyince binlerce takipçiye ulaştılar. Uzun süredir beraber olduklarını ifade eden Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi, ilişkileri hakkında oldukça dikkat çekici yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

İŞTE PELİN YAR VE BERK ÇİÇEKGİL'İN FENOMENLİĞE GİDEN HİKAYESİ...

Bir Youtube kanalına konuk olan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi fenomenliğe hızlı bir giriş yaptıklarını ve fenomenliğe giden yolun başlangıcının karantina dönemine dayandığını belirttiler.

Bu dünyaya giriş yaptıklarında okuduklarını söyleyen Berk Çiçekgil, hobi olarak dans ettiklerini ve dansa tutkuyla bağlı olduklarını belirttiler. Çiçekgil, dans etmeye başladıkları okulda eğitmenliğe kadar yükseldiklerini söyledi.

Karantina döneminde dans videolarını TikTok uygulamasına yükleyen ikili şimdilerde binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 2,5 senedir birlikte olduklarını ifade eden Pelin Yar, ilişkilerinin sosyal medyanın öncesine dayandığını ve ilişkileri hakkında ciddi düşündüklerini söyledi.

Pelin Yar Instagram'da "pelinyarr" kullanıcı adı ile, Berk Çiçekgil ise "berkcicekgil" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

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Pelin Yar ve Berk Çiçekgil nasıl fenomen oldu? Pandemiyi fırsata çevirdiler!
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