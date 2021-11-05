ATV’ye ödül yağmuru!

Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kuruluş Osman, "Yılın En İyi Dizisi", Burak Özçivit, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film ise "Yılın En İyi Yapımı" kazandı.