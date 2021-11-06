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Giriş Tarihi: 6.11.2021 12:24 Son Güncelleme: 6.11.2021 12:24

Berker Güven ile 15 yaş büyük sevgilisi Nihan Yalçın'ın ilişkisi tam gaz! Sarmaş dolaş böyle görüntülendiler...

Berker Güven ile 15 yaş büyük sevgilisi Nihan Yalçın’ın ilişkisi tam gaz! Sarmaş dolaş böyle görüntülendiler...

Ünlü oyuncu Berker Güven, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Güven, bir süredir kendisinden 13 yaş büyük meslektaşı Nihan Yalçın ile aşk yaşıyor. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilim sonrası uzun süre konuşulan Nihal Yalçın, sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş yakalandı. Taze aşıklardan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan Nihal Yalçın, yine kendisinden 13 yaş küçük sevgili buldu. 40 yaşındaki Nihal Yalçın, 26 yaşındaki Berker Güven ile yeni bir aşka yelken açtı.

Nihal Yalçın, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülendi.

Sokaktaki vatandaşların bakışlarına aldırış etmeyen öpüşüden ikiliden Berker Güven, "Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal'in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldı o yüzden mutluyuz" sözleriyle şaşırttı.

Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Nihal Yalçın geçen temmuzda kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven'le Gümüşlük'te ilk kez görüntülenmişti.

İlk kez Gümüşlük'te objektiflere takılan ikili, deniz keyfi yapmıştı. Baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarılan çiçeği burnunda aşıklar kameralara yakalanmıştı.

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Berker Güven ile 15 yaş büyük sevgilisi Nihan Yalçın'ın ilişkisi tam gaz! Sarmaş dolaş böyle görüntülendiler...
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