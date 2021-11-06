Deniz Uğur’la Erdinç Gülener hayat arkadaşlığını rol arkadaşlığına taşıdı! ‘Unutmak’ tiyatro oyununun yıldızlarından samimi açıklamalar!

- Karakterlerinizden bahsedebilir misiniz?

- D.U: Viv, Tom'dan başka bir karakter. Ayakları yere basan realist, gerçekçi, beyaz yakalı bir tip. Hayatı, aileyi çekip çeviren güçlü bir kadın. Muazzam bir aşkla bağlı Tom'a. Ondan kesinlikle vazgeçemiyor. İkisi de bu zıt karakterlerinden doğan çatışmalar yaşıyorlar ama o çatışmalar aşkı bitiremiyor.

- E.G: Aralarındaki aşkı da bu çatışmalar besliyor. Tom, Viv'in tersine ayakları yere basmayan bir tip. Duygularıyla yaşayan bir müzisyen, piyanist. Müzik gibi yaşıyor her şeyi. Viv'le evlendikten sonra bile yerinde durmuyor. Viv'i de kendine uydurmuş. Buradan başka ülkeye gidiyoruz deyip beraber gidebiliyorlar. Bütün dünyayı dolanıyorlar.

- Aşk yaptırır mı böyle bir şey? Cesur kararlar aldırır mı?

- D.U: Aldırır tabi aldırmaz mı? İkimizin toplam beş çocuğu var. Hayatımızın bu döneminde evlenip kocaman bir aile olmaya karar verdik. Bundan daha cesur bir karar olabilir mi? Bu cesaret isteyen bir şey. Bunu yaptıran şey de aşktır.



- Bahsettiğiniz şeyler, oyundaki karakterler de sizinle örtüşüyor mu?

- D.U: Örtüşüyor tabi ama bizim oynadığımız karakterler kadar zıtlıklarımız yok. Çoğu konuda benzerliklerimiz var ama cesaret açısından biz de cesur bir çiftiz.