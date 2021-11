Deniz Uğur’la Erdinç Gülener hayat arkadaşlığını rol arkadaşlığına taşıdı! ‘Unutmak’ tiyatro oyununun yıldızlarından samimi açıklamalar!

- Karı koca olarak aynı sahnede olmanın avantajı oluyor değil mi?

- D.U: Kesinlikle, büyük bir avantaj. Sürece 1-0 değil 10-0 önden başlatan bir durum. Birbirimizin kimyasını, ritmini biliyoruz. İki yabancı oyuncunun birbiriyle alışana kadar geçen süreyi atlamış olduk. Dolayısıyla bu samimiyetin seyirciye daha çok geçeceğini düşünüyorum.



- Evlilik hayatı nasıl geçiyor? Hayalini kurduğunuz gibi gidiyor mu?

- D.U: Her şey olması gerektiği gibi. Tatil hayallerini yaza saklıyoruz. Onun dışında hayal ettiklerimizi fırsat buldukça yapmaya çalışacağız.



- Bu mutlu birlikteliğinizin sırrı nedir?

- D.U: Aşk ve saygı. Herkesin birbirini olduğu gibi kabul etmesi.



- Aşk, evlendikten sonra ya da belli bir yaştan sonra dönüşüyor mu sizce?

- E.G: Bence dönüşmüyor. Aşk her yaşta aşktır. Karşındakine değer verdiğin ve saygı duyduğun sürece aşkı her daim canlı tutabiliyorsun.

- D.U: Bence aşk yaşa göre değişmiyor, biz ona ayak uyduruyoruz. Hatta kişiyi biraz gençleştiriyor. Yine aynı heyecanı hissedebiliyorsun. Çünkü metabolizmanı hızlandırıyor. Belki de bizim yaşlarımızda aşkın kıymeti daha çok biliniyor.