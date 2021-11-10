‘Yaş günü pastasının yarısını ben yedim’

Demet Şener
, sunucusu olduğu Dr. Clinic'in tanıtımında gazetecilerle konuştu. Şener, sevgilisi Tolga Arman
'la ilgili "Birlikte Kapadokya
'da balon deneyimi yaşadık. En büyük hayalimdi bu. Çok mutluyuz" dedi. Bir gazetecinin, çocukların ilişkisine nasıl tepki verdiğini, bunun babaları İbrahim Kutluay
'a nasıl yansıdığını sormasına tepki gösteren Şener; "Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyorsunuz galiba. Tolga Bey
'in kızıyla, benim kızım arkadaş olduğu için iyi anlaşıyor. Ömer de Tolga'yı seviyor" diye konuştu. Formunu nasıl koruduğu sorulan Şener, şunları söyledi: "Özel sırrım yok, tencere yemeği yerim. 'Şunu bunu yemem' durumum yok. Geçen arkadaşımın yaş günü pastasının yarısını yedim."