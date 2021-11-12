Destan’ın yıldızı Ebru Şahin Akkız’ı anlattı!

"KADINLARIMIZA GÜÇLÜ BİR KARAKTER VEREBİLME ŞANSI MUTLU ETTİ"

Şahin, senaryoyu okuduğunda hissettiklerini, "Aslında bir süre dinlenmeyi düşünüyordum ama 'Destan' projesinde Akkız'ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adalet için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum geçti. Onun gerçekliğine de tüm izleyenlerin inanacağını düşünüyorum" sözleriyle anlattı.

"GÜNDE 6 SAAT EĞİTİM ALDIM"

Şahin diziye nasıl hazırlandığını "Her gün yaklaşık altı saatimizi profesyonel eğitmenlerle birlikte çiftlikte geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor. Gelişim, işimizin ruhuyla bütünleştiğinde de daha motive edici ve daha heyecanlı bir hal alıyor" sözleriyle anlattı.