Nur Fettahoğlu’nun baba ocağı başına iş açtı

'CEZAYI ÖDEDİK, İMAR AFFINDAN DA YARARLANDIK'
NUR Fettahoğlu
ve kardeşi Remziye Açıkgözoğlu
, dedelerinden kalan, aile yadigarı 5 katlı evlerine tadilat yaptırdı. Ancak Beşiktaş
Belediyesi ekipleri, yaptıkları denetimde binayı imar kirliliğine neden olmak suçundan savcılığa ihbar etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yargılanan iki kardeş, "Belediyenin kestiği cezayı ödedik, istenen şekilde tadilatı düzenledik. Bu arada imar affından da faydalandık" dedi.
Mahkeme, yapının taşıyıcı unsurlarını etkilemediğini, nitelik değişikliğine neden olmadığını ve ilave kullanım alanı kazandırılmadığını belirterek, olayla ilgili iki kardeşin beraatine hükmetti.