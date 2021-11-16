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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Nur Fettahoğlu'nun baba ocağı başına iş açtı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Nur Fettahoğlu’nun baba ocağı başına iş açtı

Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi Beşiktaş’taki dedelerinden kalma evi tadilata sokunca belediyeyle başları derde girdi. Belediyenin imar kirliliğine neden olmak suçundan ihbar ettiği iki kardeş, hakim karşısına çıktı

'CEZAYI ÖDEDİK, İMAR AFFINDAN DA YARARLANDIK'
NUR Fettahoğlu ve kardeşi Remziye Açıkgözoğlu, dedelerinden kalan, aile yadigarı 5 katlı evlerine tadilat yaptırdı. Ancak Beşiktaş Belediyesi ekipleri, yaptıkları denetimde binayı imar kirliliğine neden olmak suçundan savcılığa ihbar etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki kardeş, "Belediyenin kestiği cezayı ödedik, istenen şekilde tadilatı düzenledik. Bu arada imar affından da faydalandık" dedi.

Mahkeme, yapının taşıyıcı unsurlarını etkilemediğini, nitelik değişikliğine neden olmadığını ve ilave kullanım alanı kazandırılmadığını belirterek, olayla ilgili iki kardeşin beraatine hükmetti.
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Nur Fettahoğlu'nun baba ocağı başına iş açtı
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