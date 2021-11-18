ATV’nin yeni dizisi ’Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı... ‘Yalnız Kurt’un ilk fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti!

TARİHTEKİ DÖNÜM NOKTALARI EKRANLARA TAŞINACAK!

Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.