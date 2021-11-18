Haberler Günaydın Haberleri ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... ‘Yalnız Kurt’un ilk fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 22:20 Son Güncelleme: 18.11.2021 22:59

ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... ‘Yalnız Kurt’un ilk fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti!

ATV’nin yeni dizisi ’Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı... ‘Yalnız Kurt’un ilk fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti!

ATV’nin yepyeni dizisi ‘Yalnız Kurt’, ekranlara gelmek için gün sayıyor... Duayen yönetmen Osman Sınav’ın ATV ekranlarında yayınlanacak yeni projesi ‘Yalnız Kurt’un bugün ilk tanıtım filmi yayınlandı. İzleyicilerin nefeslerini kesen yeni fragmanda önemli detaylara da yer verildi. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte ayrıntılar…

Osman Sınav'ın ATV ekranlarında yayınlanacak yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

'YALNIZ KURT'UN İLK TANITIMI YAYINLANDI

ATV'nin yepyeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı ise bugün yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı izleyenleri oldukça heyecanlandırdı.

ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" | Video

"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.

TARİHTEKİ DÖNÜM NOKTALARI EKRANLARA TAŞINACAK!

Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... ‘Yalnız Kurt’un ilk fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti!
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