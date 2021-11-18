ATV’nin yeni dizisi ’Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı... ‘Yalnız Kurt’un ilk fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti!

Osman Sınav'ın ATV ekranlarında yayınlanacak yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
'YALNIZ KURT'UN İLK TANITIMI YAYINLANDI
ATV'nin yepyeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı ise bugün yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı izleyenleri oldukça heyecanlandırdı.
ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" | Video
"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU
Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.
TARİHTEKİ DÖNÜM NOKTALARI EKRANLARA TAŞINACAK!
Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.