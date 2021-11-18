Balmumu heykeli, dublörü oldu

SANAT, spor, tarih ve bilim alanında 70'ten fazla figürün yer aldığı Madame Tussauds
'un koleksiyonuna yeni bir isim daha eklendi. Birbirinden ünlü isimlerin balmumu heykellerinin bulunduğu müzenin İstanbul
'daki şubesinde, popçu Edis
'in balmumu figürü de sergilenmeye başladı. 2019'da Londra Stüdyosu'nda yapımına başlanan figür için Edis'in 300'ün üzerinde fotoğrafı çekilip 250'ye yakın ölçüsü alındı. Önceki gün, tanıtım için sosyal medyadan bir video paylaşıldı. Şarkıcının da yer aldığı klipte, balmumu heykeli Edis'in dublörü rolünü canlandırıyor.