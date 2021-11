‘Hayatımın en büyük sınavlarından birini verdim’

Oyuncu Gonca Vuslateri , yaptığı tasarımlarla dünya çapında adından söz ettiren modacı Hakan Akkaya 'nın New York 'ta bulunan showroom'u için objektif karşısına geçti. Fotoğraf çekimi öncesinde zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Vuslateri, "Yaşamımın en büyük sınavlarından birini verdim. Geçirdiğim kaza ile sol bacağım boylu boyunca yandı ve yaklaşık 11 operasyon geçirip 35 gün hastanede yattım. Hakan, ziyaretime geldiğinde yanıklarıma, henüz çok taze olan fiziksel kusuruma baktı ve 'Şimdi daha da çok bu çekimi seninle yapmak istedim' dedi. Öyle duygulandım ki yılların getirdiği dostluktan öte bir his bu diyebilirim. Başımıza her şey gelebilir. Önemli olan aldığımız yaralara rağmen hayatı en güzeliyle yaşamayı hak ettiğimizi unutmamak" dedi.