İki ay önce evlenmişlerdi... Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden müjdeli haber!

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, şarkıcı Mehmet Erdem ile geçtiğimiz Eylül ayında aile arasında evlenmişti. İkiliden kısa sürede müjdeli haber geldi. Taze çiftin, bir bebek beklediği öğrenildi.
2 ay önce nikah masasına oturan Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastanenin yolunu tuttu.
NAZARDAN KORKUYOR
Hamile olduğunu öğrenen oyuncu ve müzisyen eşi mutluluktan havalara uçtu. Ünlü çift, henüz 4 haftalık hamile olan Atasever'in nazar korkusundan, bu haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştı.
Bu arada 40 yaşındaki Vildan Atasever ve 43 yaşındaki Mehmet Erdem'in evlenmeden önce çocuk bekledikleri iddia edilmişti ve bu dedikodular asılsız çıkmıştı.
Şimdilerde bebek heyecanı yaşamaya başlayan ünlü çift, 1 ay sonra yaptıracakları ve cinsiyetin de belli olacağı testi sabırsızlıkla bekliyormuş.