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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:51 Son Güncelleme: 19.11.2021 17:13

İki ay önce evlenmişlerdi... Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden müjdeli haber!

İki ay önce evlenmişlerdi... Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden müjdeli haber!

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten kısa süre içinde müjdeli haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ve Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftlerinin ardından Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in de bir bebek beklediği öğrenildi. Atasever'in ise 4 haftalık hamile olduğu belirtildi.

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, şarkıcı Mehmet Erdem ile geçtiğimiz Eylül ayında aile arasında evlenmişti. İkiliden kısa sürede müjdeli haber geldi. Taze çiftin, bir bebek beklediği öğrenildi.

2 ay önce nikah masasına oturan Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastanenin yolunu tuttu.

NAZARDAN KORKUYOR

Hamile olduğunu öğrenen oyuncu ve müzisyen eşi mutluluktan havalara uçtu. Ünlü çift, henüz 4 haftalık hamile olan Atasever'in nazar korkusundan, bu haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştı.

Bu arada 40 yaşındaki Vildan Atasever ve 43 yaşındaki Mehmet Erdem'in evlenmeden önce çocuk bekledikleri iddia edilmişti ve bu dedikodular asılsız çıkmıştı.

Şimdilerde bebek heyecanı yaşamaya başlayan ünlü çift, 1 ay sonra yaptıracakları ve cinsiyetin de belli olacağı testi sabırsızlıkla bekliyormuş.

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İki ay önce evlenmişlerdi... Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden müjdeli haber!
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