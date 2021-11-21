’Saçını yaptırdı parasını ödemedi’ denmişti... Kibariye: Bir anam var, anam ölsün ki...

ANAM ÖLSÜN Kİ...

"Bir anam var, anam ölsün ki sponsor olmak istediklerini söyleyip para almadılar benden. Sonra çıkıp prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar, buna çok üzülüyorum. 61 yaşındayım, ben bu yaşa kimsenin hakkını yiyerek gelmedim" diyerek açıklama yapan Kibariye, yakın zamanda Sezen Aksu ile bir şarkıda düet yapacağının müjdesini de verdi.