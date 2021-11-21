’Saçını yaptırdı parasını ödemedi’ denmişti... Kibariye: Bir anam var, anam ölsün ki...

Maslak'ta bulunan Yeni Gazino'da önceki akşam sahneye çıkan Kibariye, kulakların pasını sildi. "Bu akşam sizinle dertleşmek istiyorum" diyerek basın mensuplarını kulisinde ağırlayan sanatçı, geçtiğimiz günlerde kendisine sponsor olan bir kuaförle yaşadığı tatsız olayla ilgili konuştu.
ANAM ÖLSÜN Kİ...
"Bir anam var, anam ölsün ki sponsor olmak istediklerini söyleyip para almadılar benden. Sonra çıkıp prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar, buna çok üzülüyorum. 61 yaşındayım, ben bu yaşa kimsenin hakkını yiyerek gelmedim" diyerek açıklama yapan Kibariye, yakın zamanda Sezen Aksu ile bir şarkıda düet yapacağının müjdesini de verdi.
DOLANDIRILDIM
Kibariye ayrıca Bodrum'daki villasını satışa çıkarırken dolandırıldığını söyledi: "Emlakçının yeni dolandırıcılık haberlerini bizler de hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Dolandırıldım."
Kibariye, daha sonra sahneye çıkarak bir buçuk saat boyunca hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi.