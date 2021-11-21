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Giriş Tarihi: 21.11.2021 17:18 Son Güncelleme: 21.11.2021 17:22

'Saçını yaptırdı parasını ödemedi' denmişti... Kibariye: Bir anam var, anam ölsün ki...

’Saçını yaptırdı parasını ödemedi’ denmişti... Kibariye: Bir anam var, anam ölsün ki...

Ünlü şarkıcı Kibariye, hakkındaki dolandırıcılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrılmıştı. Kuaförün açıklamaları üzerine gündeme yansıyan haberlerle ilgili Kibariye konuştu. Kibariye “61 yaşındayım ve kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı." dedi. İşte Kibariye'nin samimi açıklamaları...

Maslak'ta bulunan Yeni Gazino'da önceki akşam sahneye çıkan Kibariye, kulakların pasını sildi. "Bu akşam sizinle dertleşmek istiyorum" diyerek basın mensuplarını kulisinde ağırlayan sanatçı, geçtiğimiz günlerde kendisine sponsor olan bir kuaförle yaşadığı tatsız olayla ilgili konuştu.

ANAM ÖLSÜN Kİ...

"Bir anam var, anam ölsün ki sponsor olmak istediklerini söyleyip para almadılar benden. Sonra çıkıp prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar, buna çok üzülüyorum. 61 yaşındayım, ben bu yaşa kimsenin hakkını yiyerek gelmedim" diyerek açıklama yapan Kibariye, yakın zamanda Sezen Aksu ile bir şarkıda düet yapacağının müjdesini de verdi.

SEZEN'LE DÜET

Kibariye "Daha önce Tarkan'la bir düet yapmıştık ve çok beğenilmişti. Sezen ile yüz yüze konuştuk. İnşallah en kısa zamanda birlikte bomba bir şarkı yapacağız. Bu da size bu gecenin sürprizi olsun." dedi.

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DOLANDIRILDIM

Kibariye ayrıca Bodrum'daki villasını satışa çıkarırken dolandırıldığını söyledi: "Emlakçının yeni dolandırıcılık haberlerini bizler de hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Dolandırıldım."

Kibariye, daha sonra sahneye çıkarak bir buçuk saat boyunca hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi.

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'Saçını yaptırdı parasını ödemedi' denmişti... Kibariye: Bir anam var, anam ölsün ki...
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