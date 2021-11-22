Kadir İnanır’dan haber var! Beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı…

Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi gören Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyata alındı.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sosyal medya hesabından İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşamüzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan sinema oyuncusu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Ameliyat sonrası İnanır, yoğun bakım ünitesine alındı.
Bir süre burada tutulan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu bildirildi. İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedbir amacıyla tutulacağı belirtildi.