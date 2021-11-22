Ünlü oyuncu Necla Nazır’a mahkemeden kötü haber! ’Dolandırıldım’ dedi ama...

"VEKALETİM OLDUĞU İDDİA EDİLDİ"

"Arkadaşım Aziz Doğan beni arayarak evime müşteri çıktığını ve eve bakmak istediklerini söyledi. Daha sonra evime emlakçı ve beraberindeki 4-5 kişi daha bakmak için geldi. Biri 'Tamam artık, ben bu evi satın alıyorum' ifadelerini kullandı. Aziz Doğan'a kapora işleriyle ilgilenmesini söyledim. Bu olaydan sonra akrabamız beni aradı ve evin 4 milyon liraya satılacağını, benim de satacak olan şahısta vekaletim, sözleşmem olduğunu söyledi."