Buray, Kolombiyalı çocuklarla düet yaptı

Sonbahar turnesinin ardından tatile çıkan Buray, şarkılarıyla Güney Amerika
'yı da yıkıp geçti. Kolombiya
ve Panama
'yı içeren tatil rotasında Amazon Ormanlarını
da ziyaret eden sanatçı, tatilinde gitarını da yanından ayırmadı. Buray, 'Deli Kız' şarkısını Guatape manzarası eşliğinde seslendirdi. Turistlerin de dikkatini çeken sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu. Kolombiyalı çocuklarla birlikte de 'Alaz Alaz' şarkısını seslendiren Buray, gördüğü ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Buray, Kerki Solfej
konserleri kapsamında 10 Aralık'ta Volkswagen Arena
'da kış turnesinin startını verecek.