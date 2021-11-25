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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Buray, Kolombiyalı çocuklarla düet yaptı

Buray, Kolombiyalı çocuklarla düet yaptı
Sonbahar turnesinin ardından tatile çıkan Buray, şarkılarıyla Güney Amerika'yı da yıkıp geçti. Kolombiya ve Panama'yı içeren tatil rotasında Amazon Ormanlarını da ziyaret eden sanatçı, tatilinde gitarını da yanından ayırmadı. Buray, 'Deli Kız' şarkısını Guatape manzarası eşliğinde seslendirdi. Turistlerin de dikkatini çeken sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu. Kolombiyalı çocuklarla birlikte de 'Alaz Alaz' şarkısını seslendiren Buray, gördüğü ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Buray, Kerki Solfej konserleri kapsamında 10 Aralık'ta Volkswagen Arena'da kış turnesinin startını verecek.
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Buray, Kolombiyalı çocuklarla düet yaptı
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