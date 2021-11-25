Son dakika: Kadir İnanır’ın son sağlık durumu nasıl? Oyuncu sevgilisi duyurdu!

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen usta oyuncu normal odaya alındı. Güzel haberi İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir, bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz.

Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorları Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken "Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dedi.

SEVGİ EMEKTİR!

Saygılarımla... Jülide Kural"