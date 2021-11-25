Süper Star zaman makinesini buldu

Süper Star Ajda
Pekkan, Nihat Odabaşı
yönetmenliğinde Türkiye
'nin ilk virtual klibini çekti. Pekkan, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ın klibinde, ilk çağlara gidiyor, paralel zamanlar arasında dolaşıyor, gökyüzünden iniyor, hatta uzaya bile ışınlanıyor. Klipte tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için kavuşamayan iki aşığın hikayesi anlatılıyor. Çağlar, zamanlar ve mekanlar arasında seyahat ederken farklı kimliklerine bürünen Süper Star; kimi zaman Buzlar Kraliçesi
oldu, kimi zaman Süper Star Astronot
, kimi zaman ise Ateşe Yürüyen Efsane... İki gün süren çekimler boyunca günde 16 saat ayakta duran Pekkan, disipliniyle de beğeni topladı. Süper Star çekimlerde ateşle oynadı, karlara oturdu, çelik halatlarla tavana asıldı.