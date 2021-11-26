İşte gerçek Squid Game!

ÜNLÜLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çin, ülkedeki ünlülerin sosyal medya üzerinden zengin yaşam tarzları ve servetleriyle gösteriş yapmalarını yasakladı. Aynı gün 88 sanatçının internet üzerinden canlı yayın yapması engellendi.

Çin Siber Dünya İdaresi, ünlüler ve onların hayran gruplarından temel sosyalist değerlere bağlı, sağlıklı bir yaşama özendiren paylaşımlar yapılması istendi.

Desenize Çin magazin medyası yandı!

Bizde böyle bir yasa çıksa ülkece sosyal medya detoksuna gireriz! Zararlı bütün içerikler silinir!

O zaman da kime ve neye göre zararlı tartışması yaşanır ve ortak bir noktada buluşamayız

Çin'de Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına erişim zaten yasak. Weibo, Renren gibi yerel platformlar kullanılıyor.

Çin daha önce de 18 yaş altındakilere internette video oyunu oynamayı kısıtlamıştı. Bunlar çok radikal kararlar. Hedef Çin yönetiminin kafasındaki ideal toplumu yaratmak.

Teorik anlamda zenginlerin şımarık yaşamları, ünlülerin ve fenomenlerin çocukları kötü etkileyen sosyal medya paylaşımlarının olmaması daha sağlıklı bir toplum ortaya çıkarır. Ama bunu pratikte sadece Çin gibi otoriter ülkeler uygulayabilir.

Otoritenin her şeyi denetlemesi de robot bireyler yaratır. Bu da iyi bir şey değil.