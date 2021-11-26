İşte gerçek Squid Game!

Ünlü 'Squid Game' dizisini kaçak yollardan satın alıp izleyen bir Kuzey Koreli lise öğrencisine müebbet hapis cezası verildi. Öğrencinin dizinin yer aldığı USB sürücüsünü satın aldığı kaçakçı için ise idam kararı çıkarıldı.
Diziyi izlediği tespit edilen diğer beş kişi ise beş yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı.
Kuzey Kore ile ilgili bazı haberler sonradan yalan çıkıyor ya da haberi doğrulatmak imkansız oluyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un aile fertlerini idam ettirmesi bile yıllar sonra ortaya çıkıyor!
Bu haber de ABD'li düşünce dernekleri tarafından fonlanan Radio Free Asia kaynaklı. Haber İngiliz medyasında da gündem oldu. Haberin geçtiği ülke, Güney Kore ile ilgili neredeyse her şeyin yasak olduğu Kuzey Kore olunca haberin doğru olma ihtimali yüksek.
Geçen yıl Kuzey Kore'de, Güney Kore ve ABD gibi kapitalist ülkelerdeki medyayı izleme, sahip olma veya dağıtmanın ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek 'Gerici Düşünce ve Kültürün Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Kanun' adlı bir yasa çıkmıştı zaten.
TEHDİT GÖRÜLÜYOR
Aslında 'Squid Game' tam da Kim Jong-Un'un hoşuna gideceği Güney Kore'deki vahşi kapitalist sistemi yerin dibine sokan eleştirilerle dolu. Bu ayın başlarında Kuzey Kore hükümeti tarafından yönetilen bir internet sitesinde de 'Squid Game'in 'Güçlülerin zayıfları sömürdüğü eşitsiz bir toplumu yansıttığını ve insanlığın yok edildiği Güney Kore kapitalist toplumunun 'canavarca' karakterini gösterdiğini' anlatan bir bildiri yayınlanmıştı. Yine de 'Squid Game' gibi yapımlar Güney Kore'deki sistemi eleştirse bile Kuzey Kore kültürünü olumsuz etkileyecek tehdit olarak görülüyor ve izleyenler ağır cezalara çarptırılıyor.
Hayat ne garip! Milyonlarca insanın izlediği bir diziyi Kuzey Kore'de izleyince müebbet hapis cezası alıyorsun. Diziyi satan kaçakçı da gerçekten oyuna veda ediyor!
Bence kaçakçı ve 'Squid Game'i izleyenler dizideki oyunların gerçeğini oynamışlar. Kuzey Kore yargısı da "Madem diziyi izlediniz, gerçeğini de yaşayın" demiş!
Gerçek 'Squid Game,' Kuzey Kore'de her gün kanlı çekiliyor aslında.
ÜNLÜLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI
Çin, ülkedeki ünlülerin sosyal medya üzerinden zengin yaşam tarzları ve servetleriyle gösteriş yapmalarını yasakladı. Aynı gün 88 sanatçının internet üzerinden canlı yayın yapması engellendi.
Çin Siber Dünya İdaresi, ünlüler ve onların hayran gruplarından temel sosyalist değerlere bağlı, sağlıklı bir yaşama özendiren paylaşımlar yapılması istendi.
Desenize Çin magazin medyası yandı!
Bizde böyle bir yasa çıksa ülkece sosyal medya detoksuna gireriz! Zararlı bütün içerikler silinir!
O zaman da kime ve neye göre zararlı tartışması yaşanır ve ortak bir noktada buluşamayız
Çin'de Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına erişim zaten yasak. Weibo, Renren gibi yerel platformlar kullanılıyor.
Çin daha önce de 18 yaş altındakilere internette video oyunu oynamayı kısıtlamıştı. Bunlar çok radikal kararlar. Hedef Çin yönetiminin kafasındaki ideal toplumu yaratmak.
Teorik anlamda zenginlerin şımarık yaşamları, ünlülerin ve fenomenlerin çocukları kötü etkileyen sosyal medya paylaşımlarının olmaması daha sağlıklı bir toplum ortaya çıkarır. Ama bunu pratikte sadece Çin gibi otoriter ülkeler uygulayabilir.
Otoritenin her şeyi denetlemesi de robot bireyler yaratır. Bu da iyi bir şey değil.