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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Masallar diyarı Kapadokya’da renkli anlar

Masallar diyarı Kapadokya’da renkli anlar
Pervin Ersoy'un yürüttüğü Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya devam ediyor. Rotahane ekibinin Nevşehir ve Aksaray'a düzenlediği seyahat, Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya ve Ihlara Vadisi gibi doğal güzelliklerin fonunda renkli görüntülere sahne oldu. Seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'ya Umut Akyürek, İskender Paydaş, Okan Çabalar ve Serkan Çağrı eşlik etti. Seyahatte en renkli anlar Kapadokya'daki balon turunda yaşandı. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan ekip, günü Kapadokya semalarında balon turunda karşıladı. Ekip ardından Uçhisar Kalesi ve Zelve Açık Hava Müzesi'nde, tarihin izini sürdü. Dervent Vadisi'ndeki peri bacalarını fotoğraflayan grup, Hacıbektaşı Veli Müzesi'ni de gezdi.
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Masallar diyarı Kapadokya’da renkli anlar
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