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Giriş Tarihi: 26.11.2021 17:50

MasterChef yarışmacıları hakkında bomba iddia! MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk mı yaşıyor?

MasterChef yarışmacıları hakkında bomba iddia! MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk mı yaşıyor?

MasterChef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen’in aşk yaşadığı ileri sürüldü.  Bu iddiaların ardından gözler ikiliye çevrildi. İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan iki isim ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı ileri sürüldü.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Bu iddia sonrasında gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya döndü.


DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

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MasterChef yarışmacıları hakkında bomba iddia! MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk mı yaşıyor?
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