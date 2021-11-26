MasterChef yarışmacıları hakkında bomba iddia! MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk mı yaşıyor?

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan iki isim ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı ileri sürüldü.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Bu iddia sonrasında gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya döndü.