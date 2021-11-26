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Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:00 Son Güncelleme: 26.11.2021 07:12

Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu

Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu. Anlı, her gün Türkiye’nin dört bir yanına akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyor. Bağış olarak gelen sandalyeleri, İstanbul Otogarı’ndaki otobüs işletmelerinin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiyordu. Ama bağışlar o kadar fazlaydı ki Müge bir söz verdi. Dedi ki, “Bir gün içinde 500 sandalye göndereceğiz.” Dediğini de yaptı. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında Müge Anlı’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu. Programı izleyenler ve bu köşeyi takip edenler biliyor, Müge her gün Türkiye'nin dört bir yanına akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyor.

Müge, yıllardır sürdürdüğü kampanya ile izleyicilerinden bağış olarak gelen sandalyeleri, İstanbul Otogarı'ndaki otobüs işletmelerinin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiyordu. Ama bağışlar o kadar fazlaydı ki Atv'nin deposu akülü ve tekerlekli sandalyelerle dolup taştı.

Bunun üzerine Müge de bir söz verdi. Dedi ki, "Bir gün içinde 500 sandalye

göndereceğiz." Ekip hemen harekete geçti, hem hastanelere toplu şekilde hem de ihtiyaç sahiplerine ferdi olarak tam 500 sandalye ulaştırıldı. Keşke herkes Müge kadar sözüne sadık olsa...

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Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu
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