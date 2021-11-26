Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu. Programı izleyenler ve bu köşeyi takip edenler biliyor, Müge her gün Türkiye'nin dört bir yanına akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyor.
Müge, yıllardır sürdürdüğü kampanya ile izleyicilerinden bağış olarak gelen sandalyeleri, İstanbul Otogarı'ndaki otobüs işletmelerinin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiyordu. Ama bağışlar o kadar fazlaydı ki Atv'nin deposu akülü ve tekerlekli sandalyelerle dolup taştı.
Bunun üzerine Müge de bir söz verdi. Dedi ki, "Bir gün içinde 500 sandalye