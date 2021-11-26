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Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:14

Şarkıcı Alişan’ın yeni projesi belli oldu! Sevenlerine müjdeyi verdi

Şarkıcı Alişan’ın yeni projesi belli oldu! Sevenlerine müjdeyi verdi

Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la Akmerkez'de görüntülendi. Alişan yeni programı hakkında "Tek başıma yapacağım bir iş olacak, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim" dedi. Çekimler için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa'yı gezdiğini söyleyen şarkıcı, hafta sonu Kıbrıs'ta sahneye çıkacağını belirtti. Alişan, "İçinde stand up olan, beni anlatan bir proje de hazırlamak istiyorum" diye konuştu.

Yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la Akmerkez'de görüntülenen Alişan sevenlerine müjdeli bir haber verdi.

Alişan, önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la Akmerkez'de görüntülendi.

Alişan yeni programı hakkında "Tek başıma yapacağım bir iş olacak, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim" dedi.

Çekimler için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa'yı gezdiğini söyleyen şarkıcı, hafta sonu Kıbrıs'ta sahneye çıkacağını belirtti.

Alişan, "İçinde stand up olan, beni anlatan bir proje de hazırlamak istiyorum" diye konuştu.

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Şarkıcı Alişan’ın yeni projesi belli oldu! Sevenlerine müjdeyi verdi
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