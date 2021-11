Zerrin Özer’in bittiği an

SANAT dünyası 'Zerrin Özer canına kastetti' iddialarıyla çalkalanıyor. Ancak ünlü sanatçının yakınları, bu iddiayı şiddetle reddederek Özer'in yaşadığı üzüntü yüzünden sakinleştiricilere yöneldiğini ve ilacın dozunu kaçırınca zehirlendiğini belirtiyor. Özer'in, köpeği Hurma'yı kaybettiği ana ait görüntüye GÜNAYDIN ulaştı. O an büyük yıkım yaşayan sanatçının ağlayarak dostlarına "Ben bu acıya nasıl dayanacağım?" diye sorduğu ortaya çıktı. Etfal Hamidiye Hastanesi 'nde tedavisi süren sanatçıyla ilgili menajeri Haluk Şentürk şu açıklamayı yaptı: "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyordu, köpeğinin ölümü de üstüne gelince Zerrin bu hale geldi." Özer'in yakın bir dostu ise "Zerrin çok hassas ve duygusal bir insan. Köpeği öldüğü gün büyük bir üzüntü yaşadı. Bu durum onu önce strese, sonra da bunalıma sürükledi. Şu an yoğun bakımda ama o her zorluğu aşacak güce sahip biri" dedi.Aldığı sakinleştiriciler yüzünden sağlık durumu bozulan Özer, hastanede kardiyoloji bölümüne alındı. Hastane güvenliği Özer'e yaklaşmak isteyen basın mensuplarına izin vermedi.