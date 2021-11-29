Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?

Özer'in yakın bir dostu ise "Zerrin çok hassas ve duygusal bir insan. Köpeği öldüğü gün büyük bir üzüntü yaşadı. Bu durum onu önce strese, sonra da bunalıma sürükledi. Şu an yoğun bakımda ama o her zorluğu aşacak güce sahip biri" dedi.