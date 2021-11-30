Kerem Kamışlı’nın denize atılması olayında flaş gelişme! Mahkemeden Marcus’a yakalama kararı!

'DENİZDEN TEK BAŞINA KURTULMASI İMKANSIZDI'

Mekanda garson olarak çalışan diğer tanık Volkan U. ise beyanında 'Şevval Hanımla müşteki otururken tekneyle sanık geldi. Denize sıfır olan masalarına giderek müştekinin yanına oturdu. Konuşmaya başladılar. Sanık müştekiye 'Benim kız arkadaşımla mı oturuyorsun, seni bitiririm' dedi. Sonrasında müşteki şefi çağırıp 'Şunu masamdan kaldırır mısınız' dedi. Hemen ardından da sanık müştekiye küfür ederek sandalyeyle denize attı. Müşteki denizde çırpınıyordu. Biz de masa örtülerini birbirine bağlayıp müştekiye uzattık. O şekilde denizden çıkardık. Orada herhangi bir bariyer yok ve akıntı vardı. Mekan denize yaklaşık 2 metre kadar yüksektedir ve oradan tek başına çıkma ihtimali yoktu' şeklinde konuştu.