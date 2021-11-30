Kerem Kamışlı’nın denize atılması olayında flaş gelişme! Mahkemeden Marcus’a yakalama kararı!

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin Sabancılar'ın torunu Kerem Kamışlı'yla yemek yediği mekanda dehşeti yaşatan Yiğit Marcus Aral'ın başı fena halde derde girmişti. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yiğit Marcus Aral hakkında 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
COVID-19 TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞ
İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Kerem Kamışlı Kocaeli'de olduğundan, sanık Yiğit Marcus Aral ise covid testi pozitif çıktığı ve yurt dışında olduğu için katılamazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
VİDEO ÇEKEREK DALGA GEÇMİŞ
Duruşmada tanık olarak dinlenen Erol K., olayın geçtiği mekanda şef olduğunu belirterek 'Olay günü Şevval Hanımla müşteki geldiler. Bir süre sonra deniz yoluyla sanık geldi. Onların masasına gitti ve oturdu. Tartışmaya başladılar, el kol hareketleri olmaya başladı, ortam gerildi. Sanık müştekiye 'Seni bitiririm, sen bizim aramıza giremezsin' diye bağırdı ve sandalyeyle birlikte müştekiyi denize itti. Masaları tam denizin kenarındaydı. Masa örtüsünü denize saldık, müşteki örtülere tutunarak yukarı çıktı. Sanık o sırada telefon elinde görüntü çekiyordu. Gülerek 'Ne oldu denize mi düştün, işte böyle olur' dedi. Ardından sanık polise aramamıza fırsat vermeden kaçtı gitti' diyerek olay gününü anlattı.
'DENİZDEN TEK BAŞINA KURTULMASI İMKANSIZDI'
Mekanda garson olarak çalışan diğer tanık Volkan U. ise beyanında 'Şevval Hanımla müşteki otururken tekneyle sanık geldi. Denize sıfır olan masalarına giderek müştekinin yanına oturdu. Konuşmaya başladılar. Sanık müştekiye 'Benim kız arkadaşımla mı oturuyorsun, seni bitiririm' dedi. Sonrasında müşteki şefi çağırıp 'Şunu masamdan kaldırır mısınız' dedi. Hemen ardından da sanık müştekiye küfür ederek sandalyeyle denize attı. Müşteki denizde çırpınıyordu. Biz de masa örtülerini birbirine bağlayıp müştekiye uzattık. O şekilde denizden çıkardık. Orada herhangi bir bariyer yok ve akıntı vardı. Mekan denize yaklaşık 2 metre kadar yüksektedir ve oradan tek başına çıkma ihtimali yoktu' şeklinde konuştu.
'SANIĞIN BAŞKA SABIKASI DA VARDIR'
Tanıkların dinlenmesinin ardından müşteki avukatı Rezan Epözdemir, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını ve müştekinin ifadesinin alınması içinse Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasını talep ederek 'Sanığın başka sabıkası da vardır. Ortada yaptığı eylemde müştekinin ölebileceğini öngören bir sanık vardır' sözlerini sarfetti.
MÜŞTEKİ AVUKATINDAN COVİD TESTİNE TEPKİ
Diğer müşteki avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise 'Sanık avukatı her ne kadar sanığın Covid-19 testinin pozitif çıktığına dair belge sunmuşsa da sanık yaklaşık 1 saat önce sosyal medya üzerinden bir restaurantta olduğuna dair fotoğraf paylaşmıştır' diyerek sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.
'VERİLECEK CEZA 5 YILIN ALTINDA OLMALI'
Sanık avukatı Özcan İntaş da söz alarak, 'Meydana gelen sonuç basit tıbbi müdahale gerektirebilecek bir olaydır. Verilecek cezanın 5 yılın altında olabileceğini düşünüyoruz' dedi.
YİĞİT MARCUS ARAL'A MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
Duruşma sonu mahkeme, sanık Yiğit Marcus Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığını belirterek sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına ve Şevval Şahin'in tanık olarak dinlenmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.