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Giriş Tarihi: 1.12.2021 21:04

Ajda Pekkan’dan Bodrum’a destek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ajda Pekkan’dan Bodrum’a destek

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Bodrum için yapılacak kültür sanat, sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine her zaman destek vereceğini belirtti.

Ünlü popçu Ajda Pekkan, bir takım ziyaretler için Bodrum'a geldi. Pekkan, odrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kültür ve Sosyal işlerden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'la buluştu. Oldukça neşeli geçen görüşmelerin ardından Pekkan, Bodrum için yapılacak kültür sanat, sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine her zaman destek vereceğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Türk müziğinin önemli ismi Ajda Pekkan ile bir araya geldi. Ajda Pekkan, Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ziyareti için teşekkür ederken Bodrum için yapılacak kültür sanat, sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine her zaman destek vereceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

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Ajda Pekkan’dan Bodrum’a destek
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