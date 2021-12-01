Ajda Pekkan’dan Bodrum’a destek

Ünlü popçu Ajda Pekkan, bir takım ziyaretler için Bodrum'a geldi. Pekkan, odrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kültür ve Sosyal işlerden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'la buluştu. Oldukça neşeli geçen görüşmelerin ardından Pekkan, Bodrum için yapılacak kültür sanat, sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine her zaman destek vereceğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Türk müziğinin önemli ismi Ajda Pekkan ile bir araya geldi. Ajda Pekkan, Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ziyareti için teşekkür ederken Bodrum için yapılacak kültür sanat, sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine her zaman destek vereceğini belirtti" ifadelerini kullandı.