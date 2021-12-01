Son dakika: Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan haber var! Yoğun bakım sonrası ilk fotoğraf geldi!

İLK FOTOĞRAF

Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına "Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor" mesajı not edildi.