Fenomen Sera Korkmaz: YouTube kitlesi bizi dışlıyor ama TikTok’tan prim yapıyor!

Sera Korkmaz, Bi' Başka'da, YouTube kitlesinin TikTokerları kabul etmediğini ifade ederek "Her hafta trendlere giriyorum ama kabul edemiyor YouTube izleyicisi. Oradaki kitle bizi dışlıyor, sevmiyor. Ama yeri gelince TikTok'tan prim yapıyor" dedi.

"FENOMEN OLMAK GİBİ BİR AMACIM YOKTU"

Sosyal medyaya nasıl başladın?

Aslında benim fenomen olmak, takipçi sayımı arttırmak gibi bir amacım yoktu. Instagram'da gezinirken Musical.ly uygulamasının reklamını gördüm. TikTok'tan önce uygulamanın adı Musical.ly idi. Değişik efektleri görünce uygulamayı indirdim. Efektleri deneyip beğendiklerimi Instagram hesabıma ekleyecektim. Musical.ly'de de videoyu paylaşmadan telefonunuza indiremiyorsunuz. Paylaşmak zorunda kaldım. Sonrasında uygulamadaki videolarım 1 milyon izlenmeye başladı. Takipçilerim arttı. İnsanlar beni tanımaya başladı. Beni sevmeye başladı. Bu sevgi de bana ilaç gibi geldi açıkçası.

Biraz kendinden bahseder misin? Kimdir Sera Korkmaz? Neler yapar? Okuyor musun?

Ben 2 üniversite okuyorum. Kişisel gelişimime çok önem veririm, kendimi geliştirmeye çalışırım. Fenomen olduktan sonra içerik üretmeye başladım. Bir şey yaparsam en iyisini yapmak isterim. Bu sektörde de en iyisi olmak için uğraşıyorum. Oyunculuk, şarkıcılık gibi bir hedefim yok. Ama bir şarkı çıkaracağım. Herkesin kendi işini yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden kendi işimde en iyisi olmak için çabalıyorum. Çok hırslıyımdır. Ama beni bir şeylerin kamçılaması gerekiyor. Yerine göre davranırım. Sevdiğim insanların yanında çocuk gibi davranırım :)