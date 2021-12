NFT projesiyle başarı elde eden, 'Bir Barda Bir Gece' oyunuyla da tiyatroda olan Nurgül Yeşilçay The Keep markası için kilim tasarladı. Yeşilçay, sınırlı sayıda üretilen kilimleriyle ilgili şunları söyledi: "Yaptığım resimlerde bol bol kilim motifleri kullandığım için bana böyle bir teklif geldi ve ben de severek kabul ettim. 2 ay çalıştım. Stanley Kubrick 'in ' The Shining ' filminden ve Özdemir Asaf 'ın bir şiir kitabından ilham aldım."