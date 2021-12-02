Şarkıcı Mine Koşan hayranlarını korkuttu

4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Açıklamasında Koşan "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu.
Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım.