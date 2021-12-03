Haberler Günaydın Haberleri Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun olaylı gecesi! Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu gazetecilerle tartıştı!
Giriş Tarihi: 3.12.2021 11:39 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:50

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun olaylı gecesi! Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu gazetecilerle tartıştı!

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun olaylı gecesi! Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu gazetecilerle tartıştı!

"Yargı" dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam gittiği bir mekandan alkollü olarak çıktı. Gazetecileri görünce gerilen Urgancıoğlu, muhabirlerle sohbet etmek istemedi. Ünlü oyuncu, "Alkol aldım, şimdi sizinle konuşmayacağım" dedi. Ancak muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerle tartışma yaşadı. Kamerayı tutmaya çalışınca ortalık bir anda karıştı. İşte olaylı gecede yaşananlar...

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ilgaz Savcı' karakteri ile son dönemde adından sık sık söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi.

Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.

"ALKOL KULLANDIM, SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"

2. Sayfa programında yer alan habere göre; yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım.

Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.

GERİLİM ARTINCA MENAJERLER ARAYA GİRDİ

Basın mensuplarının ısrarı üzerine iyice sinirlenen Urgancıoğlu, görüntü alan kamerayı tutunca araya menajerleri girdi.

Tartışma sonrası kendisine sorular soran muhabirin adını ve çalıştığı kurumun adını öğrenen oyuncu, hiçbir şey söylemeden uzaklaştı.

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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun olaylı gecesi! Alkolün dozunu kaçıran Kaan Urgancıoğlu gazetecilerle tartıştı!
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