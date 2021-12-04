Film olsa ’bu kadarı olmaz’ denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!

Ankara kulislerinde son birkaç aydır konuşulan bir boşanma davasından söz edeceğim bugün. Konu, köşenin adı gibi pek Keyfekeder değil ama... Yani bugün mizah yok... İddialar çok ciddi, durum çok hassas.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmış Erkan Mumcu ile ilgili konuşulanlardan söz edeceğim...

Erkan Mumcu, bundan dört ay önce, 34 yıllık eşi, 32 ve 27 yaşındaki iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşandı.

Konu bu boşanma değil, konu 34 yıllık evliliği bitme noktasına getiren, ucu 10 yıldan uzun döneme uzanan bir yasak ilişki! İlişkiyi yaşayan kişi Erkan Mumcu! Üstelik eşini aldattığı kadın da evli! Bu kadın, kendi eşiyle birlikte, on yıl öncesine kadar, Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan, Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun da tanıdığı biri.

İddialara göre Erkan Mumcu'nun yıllardır yasak ilişki yaşadığı evli kadın, büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi...