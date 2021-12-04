Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 4 Aralık 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Aralık 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Aralık 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ ATEŞ BURCUNDA SON KEZ TUTULACAK!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün ateş burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Sağlık sorunları olan bir aile büyüğün ile ilgili güzel gelişmelerin haberini alabilirsin. Evcil hayvanın varsa hafta sonunu ona ayırmak isteyebilirsin.
Boğa: Ön yargılı davranan kişilerin tutumu seni rahatsız ediyor. Bugün ateş burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Aile içerisinde miras konuları gündeme gelebilir. Rutinlerini değiştirmekten hoşlanmasan da sağlığın söz konusu olduğunda yeni alışkanlıklar edinmek zorunda kalabilirsin.
İkizler: Hareket dolu bir güne adım atıyorsun. Karşıt burcunda, 7. Evinde Yeniay gerçekleşecek. Uzun süredir unuttuğun konular bir anda aklına gelebilir. Telaşa kapılmadan eksiklerini profesyonelce tamamlayacaksın.
Yengeç: Yeni başlangıçlara imza atacağın bir güne adım atıyorsun. Bugün ateş burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Akşamı arkadaşlarınla geçirmek için plan yapabilirsin.
Aslan: Kendini olduğundan daha özgür hissettiğin bir güne adım atıyorsun. Çünkü bugün ateş burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Önemli evraklarını yedeklemeyi, ihmal etmemen gerektiğini bir kere daha fark edeceksin.
Başak: Nefes almaya başladığını hissediyorsun. Değişken burçta Güneş Tutulması gerçekleşecek. Fiziksel anlamda kendini daha dinç hissetmek için spora başlamayı düşünebilirsin.
Terazi: Temponun artış göstermeye başlayacağı bir sürece doğru ilerliyorsun. Çünkü ateş burcunda Tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulma maddi konularını gündemine taşıyacak. Alım satım konularında aktif bir görüntü içerisinde olabilirsin.
Akrep: Kazançlarını artırmak adına atmak isteyeceğin adımlar olabilir. Bugün ateş burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek. Yeni bir ilişkiye başlamak için hazır hissedeceksin.
Yay: Hayatındaki dağınıklıkların üstüne gidiyorsun. Bugün burcunda meydana gelecek Güneş tutulması ve ardından oluşacak Yeniay, senin için toparlanmayı işaret edecek. Stil değişikliği yapmak için harekete geçebilirsin.
Oğlak: Mücadeleci ruhun ile geleceğine ışık tutacaksın. Bugün ateş burcunda Tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Mental anlamdaki yorgunluğunun fiziksel olarak etkilerini hissedebilirsin.
Kova: Kişisel hayatın, isteklerin bugün öne çıkıyor. Ateş burcunda gerçekleşecek yılın son tutulması sana kendinle ilgilenmen gerektiğini hatırlatacak. Kendine iki günlük izin vermek için şehre yakın lokasyonda bir kaçamak düzenlemeye karar verebilirsin.
Balık: Kendini yenilemek için girişimlerine hız veriyorsun. Bugün ateş burcunda tam Güneş Tutulması meydana gelecek. Sana en iyi nelerin iyi geldiğini yeniden keşfetmek ve bu alanlara öncelik vermek isteyeceksin.
GÜNEŞ ATEŞ BURCUNDA SON KEZ TUTULACAK!
2021 yılının son Güneş Tutulması, bugün sabah saatlerinde yaşanmaya başlayacak. Yay burcunda etkili olacak olan tutulma, yeryüzüne ateşin tanımını yapmak isteyecek. Dünyanın var olma mücadelesinin en yüksek günlerinden geçeceğinin altını çiziyor.
2021 yılının başından bu yana yaşanan tutulma serisinin sonuna gelirken, var olma mücadelesini nerelerde verip, nerelerde kaybettiğimizi tutulma bizlere göstermeye devam edecek. 2021 kitabımı, 2020 yılında pandeminin ta ortasında yazarken, dünyada var olma mücadelesini veremeyenlerin, bu sefer dünyaya hükmetmeye çalışanlar olacağını, değişecek liderleri ve siyasal yapıları, ulus üstü kurumların türlü türlü sınavlardan geçeceğini ele almıştım. Tutulma, Zodyak ateşinin değişken burcunda gökyüzünde yaşanırken, hepimiz var olma eşiğinden geçeceğiz. Bu da dünyadaki perakende zincirinin tıkanmasının ham madde sorunlarından kaynaklandığını birçok analistten sık sık dinleyeceğiz.
Tutulma 2022 Yılının Başlangıcını Temsil Edecek
Yılın son tutulması, yılın başından bu yana verdiğimiz mücadelelerde kendimize ne kadar haksızlık yaptığımızı, çevremizdeki kişilerin ne kadar bencil olabileceklerini, kimlerin samimi olduklarını ve en önemlisi ise bugünlerde ani haberlerin kapımızı çalabileceğini gösterecek. Bir nevi köprü görevi görecek ateş burcundaki tutulma. Çünkü 2022 yılının da başlangıcını temsil edecek.
Güneş Tutulmasının Radarına Kimler Takılacak;
Teknolojik Savaşlardan Önce "Cyborg" İnsanın Tanımı Yapılacak
Güneş Tutulması, adalet ve insanlığın nerede olduğunu bize sorgulatırken, bizler "cyborg" insana doğru yani teknolojik insana doğru yürümeye başlayacağız. Zaten elimizdeki telefonla kendi organımız gibi yaşadığımızı göz önünde bulundurursak, bu günlerden çok da uzakta olmadığımızı düşünebiliriz. Bizler artık birer IP adresiyiz. Çalışma şekillerimiz, eğitimimiz çok başka bir noktaya taşınacak. Zaten 2022'de de bunları bol bol konuşuyor olacağız. Farklı bir noktaya doğru evrilirken, ilk adımı bu tutulma ile atacağız.
Öngörülemez Günler Başlıyor
2021'de var olma mücadelesini veren bizler bu sefer özellikle, yılın son tutulmasında, ilginç, çok şaşırtıcı, haber akışlarına tanıklık edeceğiz. Bu iddialar biraz da farklı iddialarmış gibi gelecek bizlere. Şaşkınlığımız yüzümüzden okunurken, bu kadar da olmaz diyeceğiz. Özellikle Aralık ayının ilk haftasından itibaren arkanıza yaslanmalı ve dünyanın ne tarafa gittiğini tahmin etmek yerine ve sakince izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü öngörülemez günler artık kapıda ve yavaş yavaş başlıyor.