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Giriş Tarihi: 5.12.2021 11:19 Son Güncelleme: 5.12.2021 11:51

İbrahim Tatlıses ile Şirin Nisan Dengiz mahkemelik olmuştu! O davayla ilgili flaş gelişme

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İbrahim Tatlıses ile Şirin Nisan Dengiz mahkemelik olmuştu! O davayla ilgili flaş gelişme

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe’nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, geçtiğimiz aylarda babasının eserinin İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik tarafından izinsiz kullanıldığını iddia ederek 21 bin liralık tazminat davası açtı. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şirin Nisan Dengiz, geçtiğimiz aylarda babasına ait 'Batan Gün Kana Benziyor' adlı eserin Tatlıses'in 'Yağmurla Gelen Kadın' albümünde izinsiz şekilde kullandığını iddia etmişti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Dengiz dilekçesinde; İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından eserin izinsiz kullanıldığı belirtildi.

İNCELEME YAPILACAK

Dilekçede; "Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir" denilerek 21 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katılım sağladı. Mahkeme incelemenin yapılması için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

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İbrahim Tatlıses ile Şirin Nisan Dengiz mahkemelik olmuştu! O davayla ilgili flaş gelişme
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