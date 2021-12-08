İtalyan şeften eşine çifte dava

İtalyan şef Danilo Zanna
ve Tuğçe Demirbilek
, 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, 2013 yılında oğullarını kucaklarına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Zanna
, Etiler
'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmiş ancak Zanna tazminat miktarını fazla bulduğu için teklifi kabul etmemişti. İkili arasında anlaşma sağlanamayınca ünlü şef, İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvurarak, eşine 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeni ile boşanma davası ve buna ek olarak da mal paylaşımı davası açtı.