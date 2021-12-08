Haberler Günaydın Haberleri İtalyan şeften eşine çifte dava
Giriş Tarihi: 8.12.2021

İtalyan şeften eşine çifte dava

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İtalyan şeften eşine çifte dava

9 yıldır evli olan İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. İkili, tazminat miktarında anlaşmaya varamadı. Zanna, eşine ‘Suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme’ nedeni ile boşanma ve mal paylaşımı davası açtı

İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, 2013 yılında oğullarını kucaklarına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmiş ancak Zanna tazminat miktarını fazla bulduğu için teklifi kabul etmemişti. İkili arasında anlaşma sağlanamayınca ünlü şef, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeni ile boşanma davası ve buna ek olarak da mal paylaşımı davası açtı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalyan şeften eşine çifte dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA