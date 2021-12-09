Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumları 9 Aralık 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Aralık 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Aralık 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "SEL ÇEKİLSE DE KUMU KALIR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yeni başlangıçlara imza atmaktan korkmuyorsun. İş yerinde problemli devam eden çalışma hayatında, farklı seçenekleri gözden geçireceksin.
Boğa: Planların hakkında hazırlık yaparken, aksiliklere karşı planlarını erkenden hazırlayacaksın. Sanata karşı ilgili olan bir Boğa burcuysan, katılacağın sergi senin için ilham kaynağı olabilir.
İkizler: Geçmiş tecrübelerinden en iyi şekilde faydalanıyorsun. Kendine daha çok dürüst davranmak isteyecek, aldığın kararlardan vazgeçmeyeceksin.
Yengeç: Maddi konular bugün gündeminde. 7. evinde iyicil gezegen ile yer altı gezegeni kavuşuyor. Çocuğu olan bir Yengeç burcuysan, çocuğunun okulu ile ilgili değişiklikler söz konusu olabilir.
Aslan: Üretkenliğin ile farkını ortaya koyuyorsun. Hobilerine daha fazla vakit ayırmak, kendini iyi hissetmeni sağlayacak.
Başak: Düzen ve tertipli olmaya daha fazla odaklanıyorsun. Değişime ilk olarak evinden başlamak isteyebilir ve birtakım alışverişler yapabilirsin.
Terazi: Kendini iyi hissetmeni sağlayan kişilerle daha fazla vakit geçiriyorsun. Eğer yılın başından bari devam eden bir ilişkin varsa, partnerinle ne kadar uyumlu olduğunu sorgulayacaksın.
Akrep: Uzun zamandır beklediğin iş fırsatlarından olumlu dönüşler alacağın bir güne başlıyorsun. Sağlıklı beslenmek için farklı lezzetleri denemeye karar verebilirsin.
Yay: Cesur adımlar atmak isterken sabırsızlanman, hata yapmana neden olabilir. Ailevi konulardan uzak durmak istesen de merakına yenik düşüp, konunun içinde kaybolabilirsin.
Oğlak: Gün içerisinde farkında olmadan kırdığın potlar, ileride başını ağrıtabilir. Burcunda Venüs-Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Duygusal konularda kendini yalnız bırakmanın çözüm olmadığını fark edebilirsin.
Kova: Hedeflerine ulaşma isteğin, çalışmalarına hız vermeni sağlayacak. Kariyerin için alanında uzmanlaşmak adına kendine ek süre organize etmeyi düşüneceksin.
Balık: Eksik bıraktığın çalışmalarını başka bir güne bırakmak istemeyeceksin. Bu durum epey vaktini alsa da günün sonuna doğru rahatladığını hissedeceksin.
SEL ÇEKİLSE DE KUMU KALIR
Yaşananlar ne kadar ağır olsa da bir şekilde unutuyoruz ve arkamıza bakıyoruz değil mi? Bu kimine nankörlük gibi gelse de hayatın temelinde var unutmak ve yola devam etmek. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki yaşanılan her olay ruhumuzda bir iz bırakır, bu izi bir drama, festivale çevirmek ya da motivasyon abidesi olarak kullanmak tamamen bize kalmış.
Nedeni Olmayan Davranışlar
Kalplerimizi derinden etkileyen sorunlar hayatın her bölümünde vardır. En sevdiğimiz kişiden iletişimimizin çok az olduğu kişilere kadar iletişimde bulunduğumuz kişilerin nedensiz çıkışlarına da haliyle takılırız. Bana neden böyle söyledi, buna gerek var mıydı şimdi gibi sorular sorarız kendimize, ancak var olma yılını geride bırakırken bu gibi detaylara takılmak önümüze bakmayı engellemez mi?
Kendi Yolumuzu Kendimiz Uzatıyoruz
Kendimizi kandırmaktan başka bir şey yapmayız hayatta. Düşünmüyorum diye nitelendirdiğimiz her konu bizimle gelir aslında. Ertelemek ya da vazgeçmek ya da başka bir şey… Her ne derseniz deyin, sineye çekmediğiniz, içinize attığınız her şey hayatınızda yük olmaya devam eder. Ne zaman geçer diye düşünseniz de çareyi kendinizde aramaktan başka nasıl bir yol izlerseniz izleyin çözüm yolunuzu uzatmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz.
Hayatın Sırrı Beklenmedik Olaylarda Saklı
Hayatın engebesi bitmez. Tamam der, hiçbir şeyin sizi yanıltamayacağını her şeyin planladığı gibi gideceğini düşünürsünüz ama aslında öyle değildir. Hayatın sırrı da buradadır. Hiç beklenmedik anlarda yaşayacağınız olaylar sizi düşürebilir. Belli etmese de bir şekilde hayatınıza dahil olmaya devam eder. Tıpkı bir yağmurdan sonra oluşan sel gibi. Sel gider ama kumu kalır bir şekilde.
Sıfırdan Başlamak En Doğrusu
Bir şey bozulduğunda kaldığımız yerden devam etmek zorlukları artırır. Belki de en iyisi "sıfırdan" başlamaktır. Sıfırdan temeli atılan her şey daha sağlam olur. Nasıl ki bardak kırıldığında, kırılan bardaktan su içmez, yerine yeni bir bardak alırız kendimize, karşılaştığımız konularda da en doğrusu sıfırdan başlamak olacaktır.