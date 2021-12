Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumları 9 Aralık 2021 Perşembe

SEL ÇEKİLSE DE KUMU KALIR

Yaşananlar ne kadar ağır olsa da bir şekilde unutuyoruz ve arkamıza bakıyoruz değil mi? Bu kimine nankörlük gibi gelse de hayatın temelinde var unutmak ve yola devam etmek. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki yaşanılan her olay ruhumuzda bir iz bırakır, bu izi bir drama, festivale çevirmek ya da motivasyon abidesi olarak kullanmak tamamen bize kalmış.

Nedeni Olmayan Davranışlar

Kalplerimizi derinden etkileyen sorunlar hayatın her bölümünde vardır. En sevdiğimiz kişiden iletişimimizin çok az olduğu kişilere kadar iletişimde bulunduğumuz kişilerin nedensiz çıkışlarına da haliyle takılırız. Bana neden böyle söyledi, buna gerek var mıydı şimdi gibi sorular sorarız kendimize, ancak var olma yılını geride bırakırken bu gibi detaylara takılmak önümüze bakmayı engellemez mi?

Kendi Yolumuzu Kendimiz Uzatıyoruz

Kendimizi kandırmaktan başka bir şey yapmayız hayatta. Düşünmüyorum diye nitelendirdiğimiz her konu bizimle gelir aslında. Ertelemek ya da vazgeçmek ya da başka bir şey… Her ne derseniz deyin, sineye çekmediğiniz, içinize attığınız her şey hayatınızda yük olmaya devam eder. Ne zaman geçer diye düşünseniz de çareyi kendinizde aramaktan başka nasıl bir yol izlerseniz izleyin çözüm yolunuzu uzatmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz.

Hayatın Sırrı Beklenmedik Olaylarda Saklı

Hayatın engebesi bitmez. Tamam der, hiçbir şeyin sizi yanıltamayacağını her şeyin planladığı gibi gideceğini düşünürsünüz ama aslında öyle değildir. Hayatın sırrı da buradadır. Hiç beklenmedik anlarda yaşayacağınız olaylar sizi düşürebilir. Belli etmese de bir şekilde hayatınıza dahil olmaya devam eder. Tıpkı bir yağmurdan sonra oluşan sel gibi. Sel gider ama kumu kalır bir şekilde.

Sıfırdan Başlamak En Doğrusu

Bir şey bozulduğunda kaldığımız yerden devam etmek zorlukları artırır. Belki de en iyisi "sıfırdan" başlamaktır. Sıfırdan temeli atılan her şey daha sağlam olur. Nasıl ki bardak kırıldığında, kırılan bardaktan su içmez, yerine yeni bir bardak alırız kendimize, karşılaştığımız konularda da en doğrusu sıfırdan başlamak olacaktır.