‘Oğlum karar verecek’

CEMİYETİN ünlü simalarından Feryal Gülman
, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Gülman, eski eşi Kemal Gülman
ile süren boşanma davasının devam ettiğini söyledi. Eski eşinin kendisine 60 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildiğini ancak gerekçe kararının çıkmadığını belirten Gülman, mal paylaşımı için ayrı davalarının da olduğunu söyledi. Gazetecilerin, "Süreç bitince soy isminizi değiştirecek misiniz?" sorusuna ise, "Oğlumla birlikte karar vereceğiz, oğlum istemeyebilir" diye yanıt verdi.