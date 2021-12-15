Kovid’li kovboylar! ’Vahşi Batı’ konseptli partiye katılan genç patronlar panikte!

2005 yılında Pera Palace'ta yaptıkları 'Moulin Rouge' konseptli parti ile varlığını öğrendiğimiz Young President's Organization'ın (YPO) Türk üyeleri, her yıl geleneksel yılbaşı partisi düzenliyor.



Partiye eşi Mehmet Ali Karamehmet ile katılan Sedef Hanım'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması, partidekiler kadar yakın çevresini de telaşa sokmuş.

Eğitim amaçlı bir dernek olmasına rağmen gizliliğin şart olduğu ve sırlarını sızdıranların dernekten atıldığı YPO'nun bu yılki partisine koronavirüs damgasını vurdu.