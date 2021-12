Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!

-Oyunculuk kariyerinizde 'bu olay benim dönüm noktamdı' diyebileceğiniz bir an var mı?

C.B.: Benim kariyerimin dönüm noktası aslında her an. Bu işe baş koyduğumdan beri her gün işim için yataktan kalkıyorum. Çabalıyorum, çalışıyorum. Çalışmadığım zamanlarda bile "daha iyi nasıl olabilir" diye kalktığım için yataktan, bence tesadüf değil.

ÇOK DA ZORLANMADIK

-Peki pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?

C.B.: Biz korona geçirdik. Hiç beklemediğimiz bir andı aslında. Çok korunaklı olduğumuz ve evden çıkmadığımız bir dönemdi. Kolay atlattık çok şükür.

E.B.: Pozitiftik. Süreç boyunca hep pozitiftik.

C.B.: Buzdolabımızın bozulması haricinde her şey çok yolundaydı (gülüyor). Olabildiğince evden çıkmayan, daha steril bir hayat yaşadığımız için dışarıya göre, çok da zorlanmadık.