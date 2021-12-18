Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görülen Ceren Benderlioğlu, Sabah TV'nin sorularını yanıtladı. Oldukça heyecanlı görünen Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu destek verdi. Gecede Mehmet Korhan Fırat, Selin Genç, İnan Ulaş Torun ve Arif Pişkin de duygularını dile getirdi. İşte çok özel geceden dikkat çeken röportajlar…

CEREN-EMİR BENDERLİOĞLU

-Ödül Töreni'nde bir araya geldik. Neler hissediyorsunuz?

Ceren Benderlioğlu: Emek verdiğim bir işin karşılığında böyle güzel bir ödülle onurlandırılmak çok hoş, çok güzel. Heyecanını yaşıyorum şu an.

Emir Benderlioğlu: Ben çok sevinçliyim. Çok gururluyum. Duyunca çok sevindim. Ceren'den daha fazla sevindim. Ceren senelerdir böyle bir ödülü almayı hak etmiş bir oyuncu. Ben çok sevinçliyim.

-Sanat dünyasında uzun evliliklere şahit olmak biraz zor oluyor. Bu nedenle sırrınızı sormak istiyorum…

E.B.: Artıyor yavaş yavaş. Eskisi gibi değil aslında şu an. Biz evlendiğimiz zaman daha nadirdi.

C.B.: Biz işimiz bittikten sonra evimize dönüyoruz. Evladımızla ve evimizle ilgileniyoruz. Onun dışında da başka bir sırrı yok. Sette çalışıp işimizi yapıp evimize dönüyoruz. Bunun başka bir formülü yok.