Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görülen Ceren Benderlioğlu, Sabah TV'nin sorularını yanıtladı. Oldukça heyecanlı görünen Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu destek verdi. Gecede Mehmet Korhan Fırat, Selin Genç, İnan Ulaş Torun ve Arif Pişkin de duygularını dile getirdi. İşte çok özel geceden dikkat çeken röportajlar…
CEREN-EMİR BENDERLİOĞLU
-Ödül Töreni'nde bir araya geldik. Neler hissediyorsunuz?
Ceren Benderlioğlu: Emek verdiğim bir işin karşılığında böyle güzel bir ödülle onurlandırılmak çok hoş, çok güzel. Heyecanını yaşıyorum şu an.
Emir Benderlioğlu: Ben çok sevinçliyim. Çok gururluyum. Duyunca çok sevindim. Ceren'den daha fazla sevindim. Ceren senelerdir böyle bir ödülü almayı hak etmiş bir oyuncu. Ben çok sevinçliyim.
-Sanat dünyasında uzun evliliklere şahit olmak biraz zor oluyor. Bu nedenle sırrınızı sormak istiyorum…
E.B.: Artıyor yavaş yavaş. Eskisi gibi değil aslında şu an. Biz evlendiğimiz zaman daha nadirdi.
C.B.: Biz işimiz bittikten sonra evimize dönüyoruz. Evladımızla ve evimizle ilgileniyoruz. Onun dışında da başka bir sırrı yok. Sette çalışıp işimizi yapıp evimize dönüyoruz. Bunun başka bir formülü yok.
-Oyunculuk kariyerinizde 'bu olay benim dönüm noktamdı' diyebileceğiniz bir an var mı?
C.B.: Benim kariyerimin dönüm noktası aslında her an. Bu işe baş koyduğumdan beri her gün işim için yataktan kalkıyorum. Çabalıyorum, çalışıyorum. Çalışmadığım zamanlarda bile "daha iyi nasıl olabilir" diye kalktığım için yataktan, bence tesadüf değil.
ÇOK DA ZORLANMADIK
-Peki pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?
C.B.: Biz korona geçirdik. Hiç beklemediğimiz bir andı aslında. Çok korunaklı olduğumuz ve evden çıkmadığımız bir dönemdi. Kolay atlattık çok şükür.
E.B.: Pozitiftik. Süreç boyunca hep pozitiftik.
C.B.: Buzdolabımızın bozulması haricinde her şey çok yolundaydı (gülüyor). Olabildiğince evden çıkmayan, daha steril bir hayat yaşadığımız için dışarıya göre, çok da zorlanmadık.
-Peki şu sıralar yeni projeleriniz var mı diye son olarak sormak isterim?
C.B.: Benim yeni projem yok. Şu an dinleniyorum. Yeni projeler gelirse hazırlıklı olmak için çabalıyorum.
E.B.: Beklemedeyiz.
C.B.: Onun bir sürprizi var…
E.B.: Her şeyin hayırlısı.
MEHMET KORHAN FIRAT-SELİN GENÇ
Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
Mehmet Korhan Fırat: İyiyiz teşekkürler.
-Pandemiden sonra galalarda ödül törenlerinde bir araya gelir olduk, siz bu süreçte neler yaptınız, neler yapıyorsunuz?
S.G.: Evde geçirdik vaktimizi. Dizi film izledik. Çiçek ektik, baktık. Yemekler ilk yıl bol bol yapıldı, kilo alındı. Sonra ikinci yıl artık zayıflamaya başladık. Keyifli geçti.
M.K.F.: Zor ve sorunlu bir süreçti herkes için. O sorunlardan da kurtulmak adına yapabilecek çok fazla şeyiniz olmuyor. Biz de önerilere kulak asarak geçirmeye çalıştık. Ama şükür ki bitiyor gibi yavaş yavaş. Bakalım artık.
-Kimi bu süreçte fazla üretken olduğunu belirtti. Sizin için nasıldı?
M.K.F.: Evde olduğum için üretkenlikle ilgili bir şey yapabildiğimi düşünmüyorum ama en azından evde zaman geçirmek, bir şeyler izlemek, hayatın o genel trafiğinden biraz uzak kalmak iyi geldi diyebilirim. Müzikle tekrar ilgilenebilmek de iyi geldi.
-Diziniz de çok iyi gidiyor…
Vallahi mutluyuz, iyi gidiyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Oyuncu kadrosu harika benim gözümde. Çok değerli oyuncularla çalışıyoruz. İzleyenlerden de aldığımız reaksiyonlar iyi. Umuyoruz böyle devam eder.
-Peki size son dönemde sık konuşulan polemiğini sormak isterim: Şimdilerde ekranlarda rol alan oyuncuların sosyal medya takipçisinin dikkate alındığı konuşuluyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
M.K.F.: İster istemez sosyal medya hayatımızda. İnsanların beğenilirliği oralardan ölçülebiliyor. Tam anlamıyla orası kıssas alınıyor diyemeyiz ama belli ki bu sorular oluştuğuna göre bir etken bu da.
S.G.: Bir projenin tamamını sadece bu baz alınarak oluşturabildiğini zannetmiyorum. Zaten karşılığı olmaz o kadar televizyonda. Genel bir şey olduğunu sanmıyorum.